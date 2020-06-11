В Украине рекордный рост числа заразившихся COVID-19 за весь период пандемии

Источник материала: Tut.by

Украина поставила абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки. Как сообщает Минздрав страны, такого количества случаев заболевания не было даже в наибольшие пиковые дни в самом начале эпидемии.



Фото: Reuters

За минувшие сутки в стране зафиксировано 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умер за этот же период 21 человек.

Число новых случаев растет второй день после пятидневного снижения. Всего за весь период эпидемии в стране заболели 29 070 человек, из них 13 141 выздоровели, умерли — 854.

В лидерах по заболеваемости Киев - 3671 случай, Львовская (2414) и Киевская (1919) области.