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Ла Лига возвращается. «Севилья» примет «Бетис», «Барселона» сыграет с «Мальоркой» на выходных, «Реал» – с «Эйбаром»

11.06.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня матчем 28-го тура «Севилья»«Бетис» возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

«Валенсия» Дениса Черышева в пятницу примет «Леванте», «Сельта» Федора Смолова в субботу дома сыграет с «Вильярреалом». «Барселоне» предстоит гостевой матч с «Мальоркой».

«Атлетик» в воскресенье примет «Атлетико», а «Реал» вернется в сезон домашним матчем с «Эйбаром».

Чемпионат Испании

28-й тур

Севилья – Бетис
Дата проведения
11 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Хетафе
Дата проведения
12 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Леванте
Дата проведения
12 июня, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Алавес
Дата проведения
13 июня, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Вильярреал
Дата проведения
13 июня, 18.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Леганес – Вальядолид
Дата проведения
13 июня, 20.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Барселона
Дата проведения
13 июня, 23.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Атлетико
Дата проведения
14 июня, 15.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Эйбар
Дата проведения
14 июня, 20.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Осасуна
Дата проведения
14 июня, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
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Сегодня матчем 28-го тура «Севилья» – «Бетис» возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
 
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