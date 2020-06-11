Ла Лига возвращается. «Севилья» примет «Бетис», «Барселона» сыграет с «Мальоркой» на выходных, «Реал» – с «Эйбаром»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня матчем 28-го тура – возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

Дениса Черышева в пятницу примет «Леванте», Федора Смолова в субботу дома сыграет с . «Барселоне» предстоит гостевой матч с «Мальоркой».

«Атлетик» в воскресенье примет , а вернется в сезон домашним матчем с .

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