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Ла Лига возвращается. «Севилья» примет «Бетис», «Барселона» сыграет с «Мальоркой» на выходных, «Реал» – с «Эйбаром»
11.06.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня матчем 28-го тура
«Атлетик» в воскресенье примет
Чемпионат Испании
28-й тур
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Ла Лига возвращается. «Севилья» примет «Бетис», «Барселона» сыграет с «Мальоркой» на выходных, «Реал» – с «Эйбаром»
Сегодня матчем 28-го тура «Севилья» – «Бетис» возобновится чемпионат Испании, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
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