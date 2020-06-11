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Как ВОЗ советует хранить и стирать тканевые маски
11.06.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ВОЗ
Какой должна быть тканевая маска
Согласно исследованиям, чтобы быть эффективными, тканевые маски должны состоять как минимум из трех слоев разных материалов.
Внутренний слой — из впитывающего материала (например, хлопок), средний слой — из нетканого материала (например, полипропилен), внешний слой из неабсорбирующего материала (например, полиэстер).
Как хранить маску
Если ваша тканевая маска чистая, сухая и вы планируете надеть ее еще раз, положите ее в чистый пластиковый закрывающийся пакет. Когда понадобится достать маску, касайтесь только петель или завязок.
Как стирать маску
Тканевые маски стирайте с мылом или моющим средством и желательно в горячей воде (не менее 60 градусов) не реже одного раза в день.
Если горячей воды нет, постирайте маску с мылом или порошком в воде комнатной температуры, а затем прокипятите маску в течение одной минуты.
ВОЗ подчеркивает, что маски следует использовать только как часть комплексной стратегии. Сами по себе они не защитят от COVID-19. Люди также должны часто мыть руки и держаться на расстоянии не менее 1 метра от других.
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