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Как ВОЗ советует хранить и стирать тканевые маски

11.06.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВОЗ обновила рекомендации по ношению защитных масок. Теперь властям рекомендуется поощрять ношение тканевых масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях. HEALTH.TUT.BY рассказывает, как эксперты ВОЗ советуют хранить и стирать тканевые немедицинские маски.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какой должна быть тканевая маска

Согласно исследованиям, чтобы быть эффективными, тканевые маски должны состоять как минимум из трех слоев разных материалов.

Внутренний слой — из впитывающего материала (например, хлопок), средний слой — из нетканого материала (например, полипропилен), внешний слой из неабсорбирующего материала (например, полиэстер).

Как хранить маску

Если ваша тканевая маска чистая, сухая и вы планируете надеть ее еще раз, положите ее в чистый пластиковый закрывающийся пакет. Когда понадобится достать маску, касайтесь только петель или завязок.

Как стирать маску

Тканевые маски стирайте с мылом или моющим средством и желательно в горячей воде (не менее 60 градусов) не реже одного раза в день.

Если горячей воды нет, постирайте маску с мылом или порошком в воде комнатной температуры, а затем прокипятите маску в течение одной минуты.

ВОЗ подчеркивает, что маски следует использовать только как часть комплексной стратегии. Сами по себе они не защитят от COVID-19. Люди также должны часто мыть руки и держаться на расстоянии не менее 1 метра от других.

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HEALTH.TUT.BY рассказывает, как эксперты ВОЗ советуют хранить и стирать тканевые маски.
 
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