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Экономику Беларуси будут разгонять строительством жилья для бюджетников

12.06.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти не похоронили известный лозунг второй половины нулевых «Стройка- локомотив экономики», который скоропостижно почил в бозе вскоре после краха ипотечного рынка в США и мирового финансового кризиса.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Но сегодня, когда экономика страны просела из-за коронавируса и нефтяных экспериментов, власти вновь готовы актуализировать некогда работавший рецепт роста ВВП.

"Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, - развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно", - сказал 11 июня на совещании Лукашенко.

Упор на бюджетников безусловно объясняется политическим моментом – переманить на свю сторону голоса тех, кто в том числе по итогу «правильно» считает голоса.

«Речь идет о поддержке различных категорий работников соцсферы, в том числе врачей и учителей. Я не скрываю - это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям", - признал белорусский правитель.

"Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры и так далее», - поручил белорусский правитель, который увидел в стройке панацею от многих проблем.

«Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь", - заключил Лукашенко.


На сегодняшний день из более 49 тыс. работников социальной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желание получить арендное жилье изъявили около 5 тыс. человек. Численность медиков, заключивших пятилетние контракты и нуждающихся в арендном жилье, составляет почти 2,5 тыс. человек, педагогов - 1,1 тыс., работников культуры и творческих работников - 631.

За 2017-2019 годы жилье получили более 2,2 тыс. молодых врачей: им были выделены 572 арендные квартиры, 534 отдельные комнаты в общежитиях и около 1,4 тыс. койко-мест.

За последние пять лет уровень закрепляемости молодых специалистов отрасли на первом рабочем месте после отработки установленного срока вырос с 69,5% до 83,5%.
 
 
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Белорусские власти не похоронили известный лозунг второй половины нулевых «Стройка- локомотив экономики», который скоропостижно почил в бозе вскоре после краха...
 
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