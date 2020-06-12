Жена Зеленского заразилась COVID-19

Источник материала: ОНТ

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам первой леди Украины, у самого Зеленского тесты на коронавирус отрицательные, как и у их детей.

Он добавила, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении, при этом она изолировалась, чтобы не подвергать опасности заражения членов своей семьи.

Супруга украинского президента также призвала подписчиков не терять бдительность и продолжать соблюдать меры предосторожности.

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