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Жена Зеленского заразилась COVID-19
12.06.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась COVID-19. Об этом она
По словам первой леди Украины, у самого Зеленского тесты на коронавирус отрицательные, как и у их детей.
Он добавила, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении, при этом она изолировалась, чтобы не подвергать опасности заражения членов своей семьи.
Супруга украинского президента также призвала подписчиков не терять бдительность и продолжать соблюдать меры предосторожности.
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По словам первой леди Украины, у самого...
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