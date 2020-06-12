Консульский отдел посольства Беларуси в РФ частично возобновляет работу

Источник материала: Вороновская газета





Консульский отдел посольства Беларуси в России с 15 июня частично возобновляет работу, которая была приостановлена из-за принятых в РФ мер по нераспространению COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

«Принимать граждан Беларуси будут по следующим вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Беларусь; обмен/выдача паспортов гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за рубежом и внутренних паспортов; выдача справок; постановка/снятие на консульский учет; истребование документов», — уточнили в посольстве.

В дипмиссии также обратили внимание: для обеспечения безопасности, минимизации возможности заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 допускаться в помещение консульского отдела будут граждане исключительно в масках и перчатках.

Консульский отдел посольства Беларуси в РФ и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске перешли на экстренный режим работы с 18 марта. Был приостановлен прием граждан по консульским вопросам, при этом принимали по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в России.

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