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«Правду говорить нельзя». Медик из Барановичей столкнулась с давлением после разговора с журналистами
13.06.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Никогда такого не было и вот опять: на медсестру из Барановичей, которая начала общаться с журналистами, начало давить руководство. Рассказываем, что происходит.
Наталья Королик больше 20 лет работает медсестрой в Барановичской поликлинике №3. 5 июня она дала
Сегодня, 13 июня, стало известно, что медсестра получила выговор, об этом так же
По словам Натальи давление со стороны руководства началось еще до ее появления в СМИ, потому что она и раньше не скрывала свою позицию по поводу условия работы медиков – и говорила о ней на работе. Первый выговор медсестра получила 29 мая от комиссии по медицинской этике и деонтологии. Наталья говорит, что этот выговор сделали на основании двух странных жалоб ее коллег: «Первую на меня написала врач якобы за то, что я проклинала ее вместе с ее семьей и угрожала спустить с лестницы. Но никаких проклятий и угроз с моей стороны не было. Это был обычный рабочий конфликтик, суть которого я сегодня даже полностью и вспомнить не могу». Вторая жалоба была от заместителя заведующего поликлиникой – за то, что Наталья не надела маску, когда только заступила на смену и шла из ординаторской в свой кабинет. Ей действительно некогда сделали такое замечание, на что медсестра ответила: «Маски на работе мне не выдают и я вынуждена покупать их за свои деньги. Поэтому и храню их не в ординаторской, а на своем рабочем месте, переживая за сохранность».
По поводу всей этой ситуации Наталья думает: «Правду говорить нельзя. Они просто хотят, чтобы все молчали, и этими выговорами они мне это показывают». Медсестра считает, что «руководство ищет любой повод, чтобы к ней придраться», она также рассказала: «В пятницу, 5 июня, меня снова вызвал заведующий поликлиникой и показал видеозапись, где в один из дней я ухожу немного раньше с работы. А то, что я перерабатываю по несколько часов, он замечать не хочет». Как сложится карьера медсестры после всего этого – большой вопрос. Наталья переживает, чтобы в итоге она закончит, как лидский фельдшер,
А что говорит заведующий поликлиникой?
Заведующий Барановичской городской поликлиникой №3 Николай Федько считает, что в ситуации с Натальей Королик нет ничего странного: «Там четко прописано, что выговор она [Наталья Королик] получила за нарушение медицинской этики и деонтологии, выразившееся в оскорблении сотрудников и в невыполнении указаний администрации по ношению средств индивидуальной защиты. Все по делу».
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«Правду говорить нельзя». Медик из Барановичей столкнулась с давлением после разговора с журналистами
Никогда такого не было и вот опять: на медсестру из Барановичей, которая начала общаться с журналистами, начало давить руководство. Рассказываем, что происходит. ...
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