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«Правду говорить нельзя». Медик из Барановичей столкнулась с давлением после разговора с журналистами

13.06.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Никогда такого не было и вот опять: на медсестру из Барановичей, которая начала общаться с журналистами, начало давить руководство. Рассказываем, что происходит. 

Наталья Королик больше 20 лет работает медсестрой в Барановичской поликлинике №3. 5 июня она дала интервью сайту intex-press.by о реальных условиях труда медиков в разгар эпидемии. Наталья рассказала и о том, что коронавирус пришел к ним в марте, а средства защиты появились только к середине апреля, «и то благодаря волонтерам». И о том, что перед сменой температуру у них никто не меряет: «Каждое утро старшая медсестра ходит по кабинетам с тетрадочкой, в которой я сама записываю свою фамилию, пишу, что «здорова», и ставлю подпись». В общем, интервью для Минздрава получилось не самое приятное. 

Сегодня, 13 июня, стало известно, что медсестра получила выговор, об этом так же сообщил intex-press.by. Наталья не стала молчать и снова поговорила с журналистами. Интересно, что в прошлом году, когда у нее заканчивался контракт, Наталья сама хотела уйти из поликлиники, но, по ее словам, руководство настояло не увольняться. 

По словам Натальи давление со стороны руководства началось еще до ее появления в СМИ, потому что она и раньше не скрывала свою позицию по поводу условия работы медиков – и говорила о ней на работе. Первый выговор медсестра получила 29 мая от комиссии по медицинской этике и деонтологии. Наталья говорит, что этот выговор сделали на основании двух странных жалоб ее коллег:  «Первую на меня написала врач якобы за то, что я проклинала ее вместе с ее семьей и угрожала спустить с лестницы. Но никаких проклятий и угроз с моей стороны не было. Это был обычный рабочий конфликтик, суть которого я сегодня даже полностью и вспомнить не могу». Вторая жалоба была от заместителя заведующего поликлиникой – за то, что Наталья не надела маску, когда только заступила на смену и шла из ординаторской в свой кабинет. Ей действительно некогда сделали такое замечание, на что медсестра ответила: «Маски на работе мне не выдают и я вынуждена покупать их за свои деньги. Поэтому и храню их не в ординаторской, а на своем рабочем месте, переживая за сохранность».

По поводу всей этой ситуации Наталья думает: «Правду говорить нельзя. Они просто хотят, чтобы все молчали, и этими выговорами они мне это показывают». Медсестра считает, что «руководство ищет любой повод, чтобы к ней придраться», она также рассказала: «В пятницу, 5 июня, меня снова вызвал заведующий поликлиникой и показал видеозапись, где в один из дней я ухожу немного раньше с работы. А то, что я перерабатываю по несколько часов, он замечать не хочет». Как сложится карьера медсестры после всего этого – большой вопрос. Наталья переживает, чтобы в итоге она закончит, как лидский фельдшер, которому не продлили контракт, потому что он публично раскритиковал подход к эпидемии коронавируса в Беларуси. 
 

А что говорит заведующий поликлиникой? 

Заведующий Барановичской городской поликлиникой №3 Николай Федько считает, что в ситуации с Натальей Королик нет ничего странного: «Там четко прописано, что выговор она [Наталья Королик] получила за нарушение медицинской этики и деонтологии, выразившееся в оскорблении сотрудников и в невыполнении указаний администрации по ношению средств индивидуальной защиты. Все по делу». 

 
 
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Никогда такого не было и вот опять: на медсестру из Барановичей, которая начала общаться с журналистами, начало давить руководство. Рассказываем, что происходит.  ...
 
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