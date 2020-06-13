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Рабочее совещание по вопросам здравоохранения в Совете Республики

13.06.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Перепрофилирование больничных стационаров в привычный режим работы, поэтапный выход из сложившейся эпидобстановки  и вероятность второй волны коронавирусной инфекции.   Эти темы сегодня стали основными во время рабочего совещания по вопросам здравоохранения в Совете Республики. Спикер верхней палаты  Наталья Кочанова вместе с министром здравоохранения, ведущими учеными, инфекционистами и врачами-практиками  собрались вместе для того, чтобы обменяться мнением и обсудить стратегию дальнейшей борьбы с COVID-19  на фоне постепенного снижения заболеваемости.

Кроме этого, специалисты обсудили работу санаториев, где проходит реабилитация пациентов, переболевших COVID-19, а также вопросы, касающиеся экспресс-тестов на платной основе для всех желающих  и разведение потоков пациентов в медучреждениях, чтобы было безопасно для здоровья каждого.


 
 
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Перепрофилирование больничных стационаров в привычный режим работы, поэтапный выход из сложившейся эпидобстановки  и вероятность второй волны коронавирусной...
 
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