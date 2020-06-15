Германия сняла все ограничения на государственных границах

Источник материала: Tut.by

Германия с понедельника отменила последние ограничения на государственных границах — теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно, как и было до пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее соответствующее решение приняли власти страны.



Фото: Reuters

ФРГ ввела ограничения на необязательные поездки за рубеж 17 марта. С тех пор на границах дежурили 6 тыс. сотрудников федеральной полиции. Почти 200 тыс. человек не пустили в ФРГ за последние три месяца, сообщил глава МВД Хорст Зеехофер. С середины мая режим пограничного контроля постепенно смягчали, теперь он отменен полностью.

Также отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена). Соответствующие предупреждения власти ФРГ выносят, когда считают, что обстановка в той или иной стране угрожает немецким гражданам. Отмена этого режима означает возобновление регулярных перелетов.

Одновременно с этим до 31 августа сохраняется предупреждение на поездки в более чем 160 государств за пределами Европы. Это означает, что у жителей Германии не получится провести отпуск в странах Африки, Азии, Америки. До сентября будут возможны точечные исключения, если в какой-либо стране эпидемиологическая обстановка существенно улучшится.

Платная эвакуация

Открывая границы, власти ФРГ предупреждают, что гражданам самим придется решать возможные проблемы, если вторая волна вызываемого коронавирусом заболевания застанет их в поездке. Когда Германия в середине марта ввела ограничения, выяснилось, что за рубежом находятся около 240 тыс. немецких туристов. Их вывезли на родину за пять недель. В МИД предупредили, что во второй раз такую акцию власти провести не смогут.

Канал ARD сообщал, что власти ФРГ разошлют счета всем, кого эвакуировали из-за границы после начала пандемии и закрытия границ. В германском МИД уточнили, что граждане должны участвовать в финансировании таких акций на основании закона о консульских услугах.

Сколько именно нужно будет заплатить каждому гражданину, не уточняется. Предполагается, что стоимость будет сравнима с ценой билетов экономкласса. Она будет устанавливаться с учетом дальности маршрута и средних цен на билеты.

Газета Bild уточняет, что все без исключения пассажиры подписывали документы, в которых их уведомляли о финансовых обязательствах. Неизвестно, во сколько кабмину обошлась программа по возвращению туристов. Парламент закладывал на эти цели € 100 млн.

Смягчение ограничений

Германия уже на протяжении нескольких недель постепенно смягчает запреты, которые были введены около трех месяцев назад из-за коронавируса. Во всех федеральных землях уже работают музеи, фитнес-клубы, бассейны под открытым небом, пляжи, отели, турбазы, рестораны, бары, магазины, детские сады и школы.

При этом ограничения на социальные контакты пока действуют — собираться можно максимум вдесятером или в кругу представителей двух домохозяйств. Лишь две федеральные земли из 16 — Бранденбург и Тюрингия — объявили о том, что отменяют это правило с середины месяца. Остается в силе масочный режим — закрывать рот и нос в магазинах и общественном транспорте должны все жители страны старше шести лет.

В ФРГ коронавирусом заразились более 186,2 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели, умерли 8,7 тыс. пациентов. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая.

Смартфоны в помощь вирусологам

Уже во вторник германские разработчики представят общественности приложение для смартфонов, которое позволит отслеживать контакты носителей коронавируса.

Работа над программой ведется в ФРГ с начала апреля. Использовать ее можно будет исключительно на добровольной основе. Принцип работы следующий: при включенном передатчике Bluetooth смартфоны пользователей, которые, к примеру, стоят в одной очереди в магазине, будут фиксировать друг друга и сохранять эту информацию во внутренней памяти. Если впоследствии кто-то заболеет, то автоматические уведомления придут всем, кто находился рядом, будь то на улице, в магазине, в транспорте и так далее.

Разработкой программы занимались концерны SAP и Deutsche Telekom, на это было выделено из бюджета порядка € 20 млн. При этом ежемесячные дополнительные расходы на работу двух горячих линий составят € 2,5−3,5 млн.

Большинство жителей Германии (56%) ранее говорили, что готовы использовать такое приложение. Против высказались 35% участников опроса, они опасаются, что эти данные могут быть использованы для слежки за абонентами. 8,4% респондентов не определились с ответом.