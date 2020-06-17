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«Запрета на посещение поликлиник нет. Любой человек, если почувствовал недомогание, абсолютно спокойно обратиться может»

17.06.2020 12:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В связи с коронавирусом сейчас по-другому работают поликлиники. И людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется звонить в «скорую помощь». Но не ходить с температурой в поликлинику. Получается, что огромный объем работы свалился на «скорую помощь». В программе «Большой город» рассказываем, как выдерживают медики «скорой помощи» такую нагрузку.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Сегодня запрета на посещение поликлиник нет. То есть любой человек, если он почувствовал недомогание, он абсолютно спокойно в поликлинику обратиться может. Я еще раз повторю, что количество вызовов у нас не увеличивается. То есть количество вызовов приблизительно 1 600 – 1 700. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше.

«Запрета на посещение поликлиник нет. Любой человек, если почувствовал недомогание, абсолютно спокойно обратиться может»

А если сравнить с прошлым годом?

Александр Жинко:
В прошлый год, наверное, чуть-чуть меньше было в это время. То есть где-то 1 500 – 1 600. Но это немного.

То есть нельзя говорить, что коронавирус повлиял на количество вызовов?

Александр Жинко:
На количество вызовов – нет. Возможно, сегодня, может быть, к нам обращаются реже с какими-то мелкими проблемами. То есть возможно, они нас боятся. То, что мы приедем в костюме и вдруг мы им что-то привезем. Но это возможно. Количество вызовов, вроде бы, должно было увеличиться.

У нас какую-то долю занимают вызовы – коронавирус. Вот эта доля вытеснилась тем, что люди, которые раньше бы вызвали, сейчас не вызывают, а эту нишу занял коронавирус. Поэтому то на то и выходит.
 

Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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