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«Запрета на посещение поликлиник нет. Любой человек, если почувствовал недомогание, абсолютно спокойно обратиться может»
17.06.2020 12:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
В связи с коронавирусом сейчас по-другому работают поликлиники. И людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется звонить в «скорую помощь». Но не ходить с температурой в поликлинику. Получается, что огромный объем работы свалился на «скорую помощь». В программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
А если сравнить с прошлым годом?
Александр Жинко:
То есть нельзя говорить, что коронавирус повлиял на количество вызовов?
Александр Жинко:
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«Запрета на посещение поликлиник нет. Любой человек, если почувствовал недомогание, абсолютно спокойно обратиться может»
В связи с коронавирусом сейчас по-другому работают поликлиники. И людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется звонить в «скорую помощь». Но не ходить с...
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