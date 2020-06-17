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В Сент-Луисе тем временем уничтожили еще один памятник Христофору Колумбу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США памятник стал причиной стрельбы В США продолжают сносить памятники. На этот раз причиной ЧП стал монумент в Альбукерке. Речь идет о скульптуре конкистадору и первому губернатору Нью-Мексико -...

В США продолжают сносить памятники. На этот раз причиной ЧП стал монумент в Альбукерке. Речь идет о скульптуре конкистадору и первому губернатору Нью-Мексико - Хуану де Оньяте. Накануне протестующие попытались самостоятельно снести памятник, но один из местных жителей решил им помешать. Завязалась потасовка, мужчина открыл огонь из пистолета. В итоге пострадал один человек. Он находится в госпитале с тяжелыми ранениями. Мэр города назвал памятник угрозой общественной безопасности и распорядился демонтировать его.Монумент простоял в местном парке 140 лет. Его в свое время установили, чтобы отметить вклад иммигрантов в развитие региона. В новых реалиях власти посчитали, что его лучше снести.Помимо антирасистских протестов, в США продолжает свирепствовать коронавирус. Новая печальная статистика - количество жертв COVID-19 в Америке превысило число погибших при Первой мировой войне. По официальным данным, тогда США потеряли свыше 116 тысяч человек. Жертв COVID уже более 117 тысяч.