Дополнен перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лечебным питанием. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №344 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, внесена в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарствами, которые выдаются по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в настоящее время часть пациентов с COVID-19 лечатся на дому. К ним относятся пациенты с легкими и среднетяжелыми формами заболевания, в том числе нетяжелой пневмонией.

В приказе Минздрава от 5 июня 2020 года №615 определен перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены при лечении коронавирусной инфекции на дому и должны закупаться за счет средств местного бюджета.

Минздрав поручил руководителям организаций здравоохранения принять меры по организации в кратчайшие сроки контролируемого лечения на дому пациентов с инфекцией COVID-19.

В пресс-службе добавили, что такая форма контроля хорошо зарекомендовала себя с пациентами, страдающими инфекционными заболеваниями, например, туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ.

Постановление Совмина вступает в силу после его официального опубликования.