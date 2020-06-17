Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировые авиаперевозки восстановились на 65 процентов Сейчас по всему миру ежедневно выполняется примерно 118 тысяч рейсов. В докризисный период эта цифра могла достигать 181 тысячи полетов в сутки. Впрочем, эксперты...

Сейчас по всему миру ежедневно выполняется примерно 118 тысяч рейсов. В докризисный период эта цифра могла достигать 181 тысячи полетов в сутки. Впрочем, эксперты пока не делают оптимистичных прогнозов. Явление может быть временным, например, до второй волны пандемии.Такую ситуацию уже сейчас можно наблюдать в Китае. Там за последние сутки отмени примерно 1000 рейсов. Причина - новые случаи заражения COVID. За минувший день их больше 40 в стране, основная часть пришлась на Пекин. Там уже начали заново вводить ограничительные меры. Власти города оценивают риск распространения коронавируса в столице как очень высокий.