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Мировые авиаперевозки восстановились на 65 процентов

17.06.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас по всему миру ежедневно выполняется примерно 118 тысяч рейсов. В докризисный период эта цифра могла достигать 181 тысячи полетов в сутки. Впрочем, эксперты пока не делают оптимистичных прогнозов. Явление может быть временным, например, до второй волны пандемии.

Такую ситуацию уже сейчас можно наблюдать в Китае. Там за последние сутки отмени примерно 1000 рейсов. Причина - новые случаи заражения COVID. За минувший день их больше 40 в стране, основная часть пришлась на Пекин. Там уже начали заново вводить ограничительные меры. Власти города оценивают риск распространения коронавируса в столице как очень высокий. 

 
 
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Сейчас по всему миру ежедневно выполняется примерно 118 тысяч рейсов. В докризисный период эта цифра могла достигать 181 тысячи полетов в сутки. Впрочем, эксперты...
 
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