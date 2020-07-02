Как в России в условиях пандемии проходит голосование за поправки в Конституцию

Источник материала: ОНТ

В России сегодня основной день голосования по внесению поправок в Конституцию. Гражданам страны предстоит решить, необходимы ли основному документу страны 147 изменений, по которым и проходит плебисцит. Среди основных – предложение сделать основной закон приоритетнее международных, наделить новыми полномочиями Госдуму и Совет Федерации, много изменений в социальной сфере.





Но самая обсуждаемая поправка – это пресловутое «обнуление» президентских сроков. Особенность голосования в том, что оно впервые длилось целую неделю. Кроме того, голосование проходит в достаточно сложных эпидемиологических условиях. Только в Москве каждый день регистрируется около тысячи новых случаев коронавируса.

Не только паспорт, но и температура тела 36,6 – впервые на избирательных участках в России такой же пропуск для входа в кабинку для голосования, как и личный документ. В условиях коронавируса страна, которая, говорят, пошла на поправку, уже неделю высказывается о поправках. На общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Алексей Катайкин, избиратель: «Я считаю, что это совершенно правильно, откладывать дальше нельзя, надо решать вопрос оперативно и быстро».

Так же посчитали и в Кремле, несмотря то что в стране регистрируют почти семь тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Избирателям, конечно, пообещали безопасность. Действительно, дезинфекция участков через каждые полтора-два часа, обязательные маски и перчатки, никаких очередей, кабинки для голосования без шторок. Каждый голос, похоже, настолько важен, что отдельно отведено место даже для тех, у кого температура. И если избиратель сидит дома на карантине, урну к нему тоже привезут. Домой. Впервые можно проголосовать по интернету. Таких желающих уже подсчитали: набралось более миллиона. Правда, есть отдельные сбои: некоторым удается проголосовать и дважды.

Стоит обратить внимание на то, что голосование, которое сейчас проходит в России, – это не референдум, а такая новая форма, как всенародный опрос. Между ними есть разница в том, что результаты референдума имеют юридическую силу и обязательны к применению на государственном уровне, а результаты опроса – нет. Его здесь проводят в большей степени для того, чтобы придать процедуре внесения поправок в Конституцию легитимность. Т.е. предложения «сверху» должны получить публичное одобрение или отрицание большинства граждан. Отсюда и достаточно свободные формы волеизъявления.

Участки организованы у подъездов, в припаркованных автобусах и во дворах. В избиркоме говорят, что люди все еще боятся коронавируса и сами просят организовать голосование на свежем воздухе. В крупных городах и в российской столице все более традиционно: участки открыты в основном в школах. Здесь, как и положено, опечатанные стационарные урны, информационные материалы и наблюдатели. В том числе и из Беларуси. На фоне обсуждения необходимости в ближайшие два года внесения поправок и в наш основной документ экспертам из Минска интересна сама процедура и ноу-хау в организационном процессе. Хотя, как оказалось, многое из нового в России уже давно опробовано в Беларуси.

Алексей Дзермант, наблюдатель от Беларуси в Международной экспертной миссии: «Мы видим, что используются лучшие белорусские практики, то есть голосование растянуто на большое количество дней. Это фактически неделя. И если судить по тому, как это проходит, сколько людей проголосовало, мы посетили уже почти дюжину участков, людям это удобно, нет ажиотажа, что в таких условиях – плюс».

А вот российская оппозиция призывает вовсе отказаться от голосования либо высказываться против. Против запрета на двойное гражданство для чиновников, против закрепленных норм о регулярных индексациях пенсий, против механизмов, позволяющих избегать турбулентности в условиях кризиса. Но самой обсуждаемой и часто критикуемой стала поправка о так называемом обнулении президентских сроков. То есть если поправки будут одобрены, Владимир Путин получит право снова избираться. Хотя тех, кто голосует «за», часто смущает совсем не это.

Ия Барсегян, избиратель: «Для меня есть неоднозначные поправки. В первую очередь, это поправка о Боге. Я не очень понимаю, зачем это упоминание должно находиться в основном законе страны, хотя я сама верующая».

После похода на избирательный участок получи подарок. Впервые на голосовании в России организована лотерея. «Миллион призов», а среди них даже квартиры, обещаны тем, кто поучаствует в плебисците. Так что у россиян сейчас сразу несколько мотиваций: не только изменить жизнь во всей России, но и получить шанс улучшить жизнь лично свою.





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