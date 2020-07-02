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Как в России в условиях пандемии проходит голосование за поправки в Конституцию
02.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В России сегодня основной день голосования по внесению поправок в Конституцию. Гражданам страны предстоит решить, необходимы ли основному документу страны 147 изменений, по которым и проходит плебисцит. Среди основных – предложение сделать основной закон приоритетнее международных, наделить новыми полномочиями Госдуму и Совет Федерации, много изменений в социальной сфере.
Но самая обсуждаемая поправка – это пресловутое «обнуление» президентских сроков. Особенность голосования в том, что оно впервые длилось целую неделю. Кроме того, голосование проходит в достаточно сложных эпидемиологических условиях. Только в Москве каждый день регистрируется около тысячи новых случаев коронавируса.
Не только паспорт, но и температура тела 36,6 – впервые на избирательных участках в России такой же пропуск для входа в кабинку для голосования, как и личный документ. В условиях коронавируса страна, которая, говорят, пошла на поправку, уже неделю высказывается о поправках. На общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.
Так же посчитали и в Кремле, несмотря то что в стране регистрируют почти семь тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Избирателям, конечно, пообещали безопасность. Действительно, дезинфекция участков через каждые полтора-два часа, обязательные маски и перчатки, никаких очередей, кабинки для голосования без шторок. Каждый голос, похоже, настолько важен, что отдельно отведено место даже для тех, у кого температура. И если избиратель сидит дома на карантине, урну к нему тоже привезут. Домой. Впервые можно проголосовать по интернету. Таких желающих уже подсчитали: набралось более миллиона. Правда, есть отдельные сбои: некоторым удается проголосовать и дважды.
Стоит обратить внимание на то, что голосование, которое сейчас проходит в России, – это не референдум, а такая новая форма, как всенародный опрос. Между ними есть разница в том, что результаты референдума имеют юридическую силу и обязательны к применению на государственном уровне, а результаты опроса – нет. Его здесь проводят в большей степени для того, чтобы придать процедуре внесения поправок в Конституцию легитимность. Т.е. предложения «сверху» должны получить публичное одобрение или отрицание большинства граждан. Отсюда и достаточно свободные формы волеизъявления.
Участки организованы у подъездов, в припаркованных автобусах и во дворах. В избиркоме говорят, что люди все еще боятся коронавируса и сами просят организовать голосование на свежем воздухе. В крупных городах и в российской столице все более традиционно: участки открыты в основном в школах. Здесь, как и положено, опечатанные стационарные урны, информационные материалы и наблюдатели. В том числе и из Беларуси. На фоне обсуждения необходимости в ближайшие два года внесения поправок и в наш основной документ экспертам из Минска интересна сама процедура и ноу-хау в организационном процессе. Хотя, как оказалось, многое из нового в России уже давно опробовано в Беларуси.
А вот российская оппозиция призывает вовсе отказаться от голосования либо высказываться против. Против запрета на двойное гражданство для чиновников, против закрепленных норм о регулярных индексациях пенсий, против механизмов, позволяющих избегать турбулентности в условиях кризиса. Но самой обсуждаемой и часто критикуемой стала поправка о так называемом обнулении президентских сроков. То есть если поправки будут одобрены, Владимир Путин получит право снова избираться. Хотя тех, кто голосует «за», часто смущает совсем не это.
После похода на избирательный участок получи подарок. Впервые на голосовании в России организована лотерея. «Миллион призов», а среди них даже квартиры, обещаны тем, кто поучаствует в плебисците. Так что у россиян сейчас сразу несколько мотиваций: не только изменить жизнь во всей России, но и получить шанс улучшить жизнь лично свою.
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В России сегодня основной день голосования по внесению поправок в Конституцию. Гражданам страны предстоит решить, необходимы ли основному документу страны 147...
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