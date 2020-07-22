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Звезда «Сумерек» Роберт Паттисон женится на бывшей девушке Брэдли Купера
22.07.2020 17:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Актер Роберт Паттисон, известный зрителям по работе в фильме «Сумерки», сделал предложение своей возлюбленной – модели Сьюки Уотерхаус,
По данным источника, пару недавно заметили на прогулке, снимки появились в соцсетях, и поклонники рассмотрели на безымянном пальце девушки кольцо.
Слухи о помолвке появились еще зимой. Пара провела карантин из-за коронавируса вместе, они находились в Лондоне.
Однако ни Паттисон, ни Уотерхаус не комментируют информацию о свадьбе и помолвке.
Впервые их заметили на свидании в 2018 году. До Уотерхаус у Паттинсона был роман с его коллегой по «Сумеркам» Кристен Стюарт, затем – с певицей FKA Twigs.
Уотерхаус ранее встречалась с несколькими актерами Голливуда, включая Брэдли Купера.
Фото: MJ-Pictures
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Актер Роберт Паттисон, известный зрителям по работе в фильме «Сумерки», сделал предложение своей возлюбленной – модели Сьюки Уотерхаус, пишет Daily Mail. По данным...
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