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Звезда «Сумерек» Роберт Паттисон женится на бывшей девушке Брэдли Купера

22.07.2020 17:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда «Сумерек» Роберт Паттисон женится на бывшей девушке Брэдли Купера

Актер Роберт Паттисон, известный зрителям по работе в фильме «Сумерки», сделал предложение своей возлюбленной – модели Сьюки Уотерхаус, пишет Daily Mail.

По данным источника, пару недавно заметили на прогулке, снимки появились в соцсетях, и поклонники рассмотрели на безымянном пальце девушки кольцо.

Слухи о помолвке появились еще зимой. Пара провела карантин из-за коронавируса вместе, они находились в Лондоне.

Однако ни Паттисон, ни Уотерхаус не комментируют информацию о свадьбе и помолвке.

Впервые их заметили на свидании в 2018 году. До Уотерхаус у Паттинсона был роман с его коллегой по «Сумеркам» Кристен Стюарт, затем – с певицей FKA Twigs.

Уотерхаус ранее встречалась с несколькими актерами Голливуда, включая Брэдли Купера. 

Фото: MJ-Pictures

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Актер Роберт Паттисон, известный зрителям по работе в фильме «Сумерки», сделал предложение своей возлюбленной – модели Сьюки Уотерхаус, пишет Daily Mail. По данным...
 
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