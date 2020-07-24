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Впервые после карантина: митрополит Павел едет в Жировичский монастырь

24.07.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые после снятия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел посетит Жировичский монастырь, сообщают в Белорусском экзархате.



Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в связи с распространением COVID в апреле-мае закрыли для посещения верующих.

Были также отменены масштабные юбилейные торжества, запланированные на 19-20 мая. Заразился коронавирусом и настоятель монастыря архимандрит Гурий, который несколько недель пробыл в больнице. Обитель открыли для верующих 1 июня.

"Владыка Павел посетит монастырь 28 августа, где отслужит Божественную литургию", - сообщили Sputnik в Белорусском экзархате в пятницу.

Там уточнили, что это будет на следующий день после одного из главных двунадесятых праздников православного календаря - Успения Пресвятой Богородицы. 

Накануне в 18:00 митрополит возглавит Всенощные бдения в Свято-Духовом архикафедральном соборе в Минске.

Август традиционно богат на православные праздники: в последний месяц лета церковь отмечает три Спаса - 14, 19 и 29 августа. В день Преображения Господня митрополит Павел возглавит Божественную литургию в Свято-Духовом соборе в Минске.

В августе кроме Свято-Духова собора предстоятель БПЦ будет молиться в ряде других церквей, как в Минске, так и в регионах. В день президентских выборов Владыка Павел возглавит утреннюю службу в архикафедральном соборе столицы.

Напомним, что Белорусский экзархат официально не отменял санитарные требования при посещении храмов во время пандемии.



Читать дальше: https://sputnik.by/religion/20200724/1045247988/Vpervye-posle-karantina-mitropolit-Pavel-posetit-Zhirovichskiy-monastyr.htmlук
 
Теги: Минск
 
 
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Впервые после снятия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел посетит Жировичский...
 
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