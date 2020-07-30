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«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом
30.07.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинских работников Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемонии прошли во всех районах и областном центре.
Благодарность принимали медсестры, фельдшеры и врачи – всего 80 человек, которые самоотверженно спасали жизни своих пациентов и достойно прошли испытание COVID-19.
Гродненская область последней из регионов вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией, и когда по всей стране фиксировался спад вируса, запад был на пике. Все районные больницы и большая часть областных клиник были перепрофилированы. 5 тысяч медицинских работников ежедневно оказывали помощь заразившимся и боролись за каждого пациента.
Тереса Воробьева, заведующая отделением патологии беременности БСМП Гродно:
Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Районные больницы Гродненской области уже приступают к работе в обычном режиме. Со следующей недели к ним присоединится областная больница, которая теперь носит статус университетской клиники.
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«Если вместе, то сила». В Гродненской области наградили медиков, которые лечили больных коронавирусом
Новости Беларуси. Медицинских работников Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемонии прошли...
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