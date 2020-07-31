Исторический митинг, дело боевиков, суды, квартира Черечня и активная пенсионерка - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Похоже, вчера в Минске случилась самая массовая акция в истории независимой Беларуси — на большой законный митинг кандидата Светланы Тихановской в Минске пришли, говорят правозащитники, 63 тысячи человек. Напомним, во время «Плошчы-2010» на улицы Минска несанкционированно вышли около 50 тысяч. О том, как это было, кратко можно почитать здесь , очень подробно — здесь , посмотреть в фото — здесь . Белорусы, вы — невероятные!





О ВЫБОРАХ





На госТВ вчера показали дебаты кандидатов в президенты — в записи, что странно. В них приняли участие только два кандидата (Дмитриев и Черечень) и одно доверенное лицо (Лукашенко — Олег Гайдукевич). Здесь можно почитать, что там было . Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении и вызвала Лукашенко на другие : «Дебаты, которые вы предлагаете нам, — это такая же подделка, как и ваши выборы… Мое предложение — настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире, на Бангалор, перед белорусским народом. Я жду ответ».

— в записи, что странно. В них приняли участие только два кандидата (Дмитриев и Черечень) и одно доверенное лицо (Лукашенко — Олег Гайдукевич). . Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении и : «Дебаты, которые вы предлагаете нам, — это такая же подделка, как и ваши выборы… Мое предложение — настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире, на Бангалор, перед белорусским народом. Я жду ответ». На днях в Вилейку на встречу с активом приезжала пресс-секретарь действующего президента Наталья Эйсмонт — в преддверии выборов, конечно, хоть и говорила, что «не приехала за кого-то агитировать». Рассказывала в основном о коронавирусе и Батьке . «Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал. Конечно, в первую очередь это было связано с коронавирусом и непопулярными на тот момент мерами. В нашей стране так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек — и кто это, мы понимаем. И взять на себя ответственность пренебречь интересами и тем более здоровьем людей никто никогда в жизни не решился бы». Вот здесь — все самое интересное из ее выступления.

. «Мы признаем, что весной этого года рейтинг главы государства упал. Конечно, в первую очередь это было связано с коронавирусом и непопулярными на тот момент мерами. В нашей стране так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек — и кто это, мы понимаем. И взять на себя ответственность пренебречь интересами и тем более здоровьем людей никто никогда в жизни не решился бы». — все самое интересное из ее выступления. Еще на днях за Лукашенко агитировал журналист БТ Андрей Кривошеев — там было много вопросов из зала .

журналист БТ Андрей Кривошеев — . Вчера министр здравоохранения Владимир Караник провел прием в общественной приемной кандидата Лукашенко. Пообщаться с ним мог любой желающий. Дарья, например, пришла пожаловаться на соседа сверху и уточнить, каким образом можно установить психиатрический диагноз. Ирина спрашивала о своем: на каком основании ей поставили «бредовое расстройство». Что еще волнует белорусов — в нашем репортаже .





А мы тем временем следили за тем, как в Минске судили простых белорусов, подававших ходатайство в КГБ и попавших в автозак . Первым 14 суток по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) получил известный бизнесмен Александр Василевич. Потом по 15 суток дали остальным. В протоколах о задержании — одни и те же формулировки: участвовали в несанкционированном митинге, кричали «Свободу Бабарико!». «Я не понимаю, о каком митинге идет речь. Я не видел никакого митинга. Заносил ходатайство — всё», — говорит один из подсудимых .

. Первым 14 суток по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) известный бизнесмен Александр Василевич. Потом по 15 суток дали остальным. В протоколах о задержании — одни и те же формулировки: участвовали в несанкционированном митинге, кричали «Свободу Бабарико!». «Я не понимаю, о каком митинге идет речь. Я не видел никакого митинга. Заносил ходатайство — всё», — . Кстати, кандидат Черечень показал нам свою квартиру — и рассказал, как он собирается сделать для народа доступное жилье и сколько резиденций нужно президенту (спойлер: ни одной).





ИНТЕРЕСНОЕ

Вот вам новый текст нашего проекта « Теперь понятно » — об экономике для самого широкого круга. Может, вы заметили, что в июле клиенты банков получали в кассах или банкоматах новые рублевые купюры? Люди задались вопросом: неужели экономику наполняют дополнительными деньгами ? Давайте разбираться .

» — об экономике для самого широкого круга. Может, вы заметили, что в июле клиенты банков получали в кассах или банкоматах новые рублевые купюры? Люди задались вопросом: ? . Не пропустите истории людей, переживших стихийное бедствие . Наводнения, землетрясения — это сотни уничтоженных домов и тысячи человек, которые вынуждены начать все заново. Не дай бог пережить такое, как они !

. Наводнения, землетрясения — это сотни уничтоженных домов и тысячи человек, которые вынуждены начать все заново. ! А еще у нас есть история учительницы, которая сама уволилась перед выборами (да, простите, мы снова о выборах). По ее словам, недавно директор гимназии провел собрание, на котором в том числе обсуждались выборы. Якобы у него есть списки тех, кто собирается голосовать за альтернативных кандидатов. «Хай тыя, хто не задаволеныя цяперашняй уладай, iдуць працаваць на кiрмашы», — цитирует своего бывшего руководителя Елена Смирнова. После такого заявления она написала заявление на увольнение .

(да, простите, мы снова о выборах). По ее словам, недавно директор гимназии провел собрание, на котором в том числе обсуждались выборы. Якобы у него есть списки тех, кто собирается голосовать за альтернативных кандидатов. «Хай тыя, хто не задаволеныя цяперашняй уладай, iдуць працаваць на кiрмашы», — цитирует своего бывшего руководителя Елена Смирнова. После такого заявления . Знакомьтесь — 79-летняя Валентина Романовна из Могилева. Была бы она YouTube-блогером — радовалась бы почти 100 тысячам просмотров под видео со своим обращением к Светлане Тихановской. А так просто радуется, что люди небезразличны: и хвалят ее, и ругают. И очень хочет, чтобы «все задумались, как будут жить их дети и внуки после 9 августа». Вот здесь — все о том, как она внезапно стала знаменитой и что говорят родные о ее политической активности.





А историю про штрафы и «колобайки» слышали? На днях в столице ГАИ снова составляла протоколы на велосипедистов, которые участвуют в так называемых велопробегах солидарности. Официально претензии в том, что двухколесный транспорт не оборудован зеркалами и катафотами. Но если раньше штрафовали только тех, кто ездил на собственных велосипедах, то в этот раз «досталось» и пользователям шеринга «Колобайк». Пользователи сервиса вину не признают и штраф оплачивать не хотят: «Вообще, „Колобайк“ должен позаботиться, чтобы все в их велосипедах было по ПДД. Я, когда заканчивал поездку, поставил им самую низкую оценку и отзыв написал: „Из-за вас у меня проблемы с ГАИ“». Но многих очень удивила позиция владельца сервиса : «Если вы, — говорит, — революционеры и решили участвовать в этих акциях, то будьте такими стойкими до конца — платите штрафы сами».

слышали? На днях в столице ГАИ снова составляла протоколы на велосипедистов, которые участвуют в так называемых велопробегах солидарности. Официально претензии в том, что двухколесный транспорт не оборудован зеркалами и катафотами. Но если раньше штрафовали только тех, кто ездил на собственных велосипедах, то в этот раз «досталось» и пользователям шеринга «Колобайк». Пользователи сервиса вину не признают и штраф оплачивать не хотят: «Вообще, „Колобайк“ должен позаботиться, чтобы все в их велосипедах было по ПДД. Я, когда заканчивал поездку, поставил им самую низкую оценку и отзыв написал: „Из-за вас у меня проблемы с ГАИ“». : «Если вы, — говорит, — революционеры и решили участвовать в этих акциях, то будьте такими стойкими до конца — платите штрафы сами». Читали, какое письмо написал директор гродненского спорткомплекса профсоюзному лидеру страны и по совместительству руководителю избирательной кампании Лукашенко Михаилу Орде? «Я не разделяю ту точку зрения, которую вы выразили, в том числе и от моего имени как члена профсоюза (речь идет о единогласной поддержке Лукашенко всеми членами ФПБ. — Прим. TUT.BY), поэтому не желаю быть членом вашей организации и принимать участие в ее финансировании». И — вышел из профсоюзов .

директор гродненского спорткомплекса профсоюзному лидеру страны и по совместительству руководителю избирательной кампании Лукашенко Михаилу Орде? «Я не разделяю ту точку зрения, которую вы выразили, в том числе и от моего имени как члена профсоюза (речь идет о единогласной поддержке Лукашенко всеми членами ФПБ. — Прим. TUT.BY), поэтому не желаю быть членом вашей организации и принимать участие в ее финансировании». . А вы знали, что в столице есть « священные пахотные земли » — большие территории, которые почти запрещено застраивать, и на полях прямо в столице растут рожь, рапс, пшеница? Сейчас внутри кольцевой тоже идет уборочная страда. Посмотрели, как убирают урожай на фоне многоэтажек .

» — большие территории, которые почти запрещено застраивать, и на полях прямо в столице растут рожь, рапс, пшеница? Сейчас внутри кольцевой тоже идет уборочная страда. Посмотрели, . Читали о смертельной аварии, которую расследуют пятый год ? Merсedes GL 550 вдруг выехал на встречку, потом перевернулся и вылетел в кювет. В машине было четыре человека, двое из них — погибли на месте, двое получили травмы. Как потом выяснится, причиной стало внезапно лопнувшее колесо. Казалось бы, все в этой истории очевидно и понятно. Если бы не возникший спор о том, кто же именно из ехавших в машине в тот злосчастный вечер был за рулем .

? Merсedes GL 550 вдруг выехал на встречку, потом перевернулся и вылетел в кювет. В машине было четыре человека, двое из них — погибли на месте, двое получили травмы. Как потом выяснится, причиной стало внезапно лопнувшее колесо. Казалось бы, все в этой истории очевидно и понятно. Если бы не возникший спор о том, . Ой, ладно. А видели, британцы устроили конкурс ироничных фотографий картошки? Вообще-то, считаем, это должны были придумать мы!





Все новости четверга, 30 июля

Кстати, мы тут задумались, а знаете ли вы в лицо членов нашего правительства — людей, которые получают зарплату из ваших налогов? Давайте проверим — вот вам тест . И спокойной пятницы, друзья (решили, кстати, уже, что делать в выходные ?)!

Ваша редакция