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В Мексике нашли дворец цивилизации майя размером с футбольное поле

27.12.2019 21:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мексике в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя, до начала испанской конкисты, пишет BBC.


Археологи уже вскрыли подвальное помещение, лестничные проходы и декоративные пилоны. Фото: Reuters

Каменные стены шестиметровой высоты, толщиной в 15 метров и длиной в 55 метров — чуть больше половины футбольного поля — раскопали археологи в штате Юкатан на юго-западе страны на месте, где в древние времена находился город Кулуба.

Как полагают эксперты, дворец впервые был построен в VII веке н.э., когда цивилизация майя охватывала территорию сегодняшней Гватемалы, Белиза, Гондураса и юга Мексики.

Как полагают специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики, этот дворец был важным историческим объектом дважды в истории майя: в Классический (600−900 н.э.) и Постклассический периоды (850−1050 гг.).

Археологи уже вскрыли подвальное помещение, лестничные проходы и декоративные пилоны.

Специалисты также изучают четыре сооружения, которые, по всей видимости, находились на центральной площади Кулубы: древний алтарь, остатки двух жилых построек и округлую кладку, по форме напоминающую печь.


Дворец в Кулубе был построен до прихода на континент испанских завоевателей. Фото: Reuters

«Это только начало, мы лишь вскрыли одно из самых массивных сооружений на этой площадке», — сказал археолог Альфредо Баррера в интервью агентству Рейтер.

Специалисты по охране окружающей среды намереваются засадить лес возле этого археологического памятника, находящегося поблизости от популярного курорта Канкун, чтобы оградить его от воздействия палящего солнца и сильных ветров.

 
 
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В Мексике в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя, до...
 
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