«Ломают двери частных домов и квартир». Как в Китае спасают животных от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Жертвами короновируса становятся не только люди, но и животные. В китайском Ухане действуют более 10 групп по их спасению. Владельцы этих животных, уехали из города до начала эпидемии и не смогли вернуться домой, поскольку город оказался закрыт, пишет boredpanda.com.



Фото: Wuhan Pet Life Online

По оценкам одного спасателя, в Ухане в закрытых помещениях уже погибли около 20 тысяч животных. По оценкам других, их число достигает 50 тысяч.

Чтобы добраться до остальных, спасатели ломают двери частных домов и квартир, лезут через окна. Такое «вторжение» происходит лишь после запроса владельцев квартир.

Один из ветеринаров заявил South China Morning Post, что его группа спасла уже более 2 тысяч домашних животных со всего города. Представитель Ассоциации защиты животных Ухани сообщил в начале февраля в фейсбуке, что его группа помогла уже более чем 600 домашним животным.