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«Ломают двери частных домов и квартир». Как в Китае спасают животных от коронавируса
17.02.2020 13:32 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жертвами короновируса
По оценкам одного спасателя, в Ухане в закрытых помещениях уже погибли около 20 тысяч животных. По оценкам других, их число достигает 50 тысяч.
Чтобы добраться до остальных, спасатели ломают двери частных домов и квартир, лезут через окна. Такое «вторжение» происходит лишь после запроса владельцев квартир.
Один из ветеринаров заявил South China Morning Post, что его группа спасла уже более 2 тысяч домашних животных со всего города. Представитель Ассоциации защиты животных Ухани
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Жертвами короновируса становятся не только люди, но и животные. Владельцы тысячи домашних животных не смогли вернуться в свои дома в Ухане. Теперь в городе...
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