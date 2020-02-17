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«Ломают двери частных домов и квартир». Как в Китае спасают животных от коронавируса

17.02.2020 13:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жертвами короновируса становятся не только люди, но и животные. В китайском Ухане действуют более 10 групп по их спасению. Владельцы этих животных, уехали из города до начала эпидемии и не смогли вернуться домой, поскольку город оказался закрыт, пишет boredpanda.com.


Фото: Wuhan Pet Life Online

По оценкам одного спасателя, в Ухане в закрытых помещениях уже погибли около 20 тысяч животных. По оценкам других, их число достигает 50 тысяч.

Чтобы добраться до остальных, спасатели ломают двери частных домов и квартир, лезут через окна. Такое «вторжение» происходит лишь после запроса владельцев квартир.

Один из ветеринаров заявил South China Morning Post, что его группа спасла уже более 2 тысяч домашних животных со всего города. Представитель Ассоциации защиты животных Ухани сообщил в начале февраля в фейсбуке, что его группа помогла уже более чем 600 домашним животным.

 
 
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Жертвами короновируса становятся не только люди, но и животные. Владельцы тысячи домашних животных не смогли вернуться в свои дома в Ухане. Теперь в городе...
 
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