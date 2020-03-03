Небанальная история Лиды. Как связаны Петр I и тараканы, «непатрэбныя» туалеты и министр

Источник материала: Tut.by

В Гродно вышла книга лидского писателя и краеведа Леонида Лавреша «Шпацыры па старой Лідзе». Это издание — гид по старинному городу, и этот город неспешно, шаг за шагом, будет открываться любознательным. Автор работал над книгой долго, около 20 лет, и в итоге получилась энциклопедия Лиды, которая есть сейчас — и которой уже нет. TUT. BY полистал новое издание и выбрал четыре интересных факта из истории районного центра.



Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Книг по региональной истории в Беларуси выходит немного. Леонид Лавреш решил это исправить и собрать под одной обложкой интересные факты про свой родной город. Говорит, что долго и скрупулезно собирал материал для издания.

В основу книги легли работы историков разных годов, воспоминания лидчан, архивные тексты и фотографии, а также статьи из старых газет. А еще можно представить, какой была Лида раньше.



Леонид Лавреш Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Например, в городе существовала своя ратуша, которая, к сожалению, сгорела в 1891 году во время большого пожара. До этого в здании находилась мэрия города, в ХІХ веке здесь располагались военные и пожарные. Стояла ратуша в центре города — на Рыночной площади. Ее главный фасад выходил к замку. Здание было построено в стиле барокко, а потом его перестроили в стиле классицизма.



Так выглядела лидская ратуша. Фото: wikimedia.org

В 2015 году появился макет ратуши, но пока ее не восстановили, в отличие от замка. О нем в книге тоже есть. Но если про историю главного символа Лиды написано много, то, например о здании с колоннами на Советской улице упоминалось мало. А этот дом был построен в начале прошлого века купцом Гуревичем. В 1960−80-х годах здесь располагались военная комендатура и библиотека. Местные жители называли здание «лидским бельведером», от итальянского belvedere — «прекрасный вид». Наверное, это из-за террасы, которая была пристроена к дому и с которой открывался вид на еще не застроенный город.





История про пожар и чудо

В центры Лиды есть православный Свято-Михайловский храм, который раньше был костелом католического монашеского ордена пиаров. Был передан православным, потом его снова вернули католикам, выплатив православным верующим компенсацию. Позже здесь размещались планетарий и музей, а потом сооружение снова вернули, по договоренности с костелом, православным верующим.

Храм, кстати, выстоял во время страшного пожара, который случился в городе в ночь с 6 на 7 октября 1891 года. Он уничтожил около 500 домов.



Фото: radzima.org

Протоиерей Иосиф Коялович писал виленскому архиепископу о том, как начал гореть город:

«У цэнтры, у густа населенай і скучана забудаванай драўлянымі дамамі частцы горада па невядомых прычынах успыхнуў пажар. Велічэзнае полымя ў адзін момант ахапіла драўляныя дамы і яны загарэліся. Полымя хутка разраслося ў агністы струмень, які пад напорам заходняга ветру пераўтварыўся ў парывісты ўраган, ён пажыраў на сваім шляху ўсё будынкі. Сабор засыпала агнём і іскрамі. Здавалася, ужо немагчыма было выратаваць… святыню, ды і дапамогі ніякай не было. Пакінуўшы сваю кватэру з хворай жонкай і захапіўшы ключы, з адным толькі царкоўным вартаўніком Юрыем Кур’янавым, пад напорам полымя, увайшоў у сабор. Услед за намі ўвайшлі ляснічы Бяляўскі, яго памочнік Самсонаў і псаломшчык Карскі. Сабраўшы спехам у адзін вузел каштоўныя сасуды і начынне, узяўшы ў рукі запасныя Святыя Дары і антымінс, з аналойным храмавым абразом Архістраціга Міхаіла і ортасам, са спевам трапара архангелу Міхаілу мы вышлі з храма на агорнуты полымем дзядзінец. Каля яго, у 3 сажнях ад сабора, гарэў вялікі заезны дом. З… малітвай мы абышлі вакол сабора і - о цуд літасці Божай! У адзін момант ад сабора падзьмуў моцны паўночны вецер і накіраваў страшны струмень полымя, які быў гатовы знішчыць наш храм, на паўднёвы ўсход. … У Лідзе зрабіліся грудай развалін і попелу больш за 500 дамоў і, за выключэннем казначэйства з паштовай канторай, загінулі ўсе ўрадавыя ўстановы…».

Костел также горел во время Второй мировой войны — но тоже выстоял.

История про тараканов и Петра I

Не только про интересные здания Лиды можно почитать в книге, но и про разные забавные случаи из истории города и окрестностей.

Вот, например, историк Юстин Нарбут записал, как в Лиду приезжал царь Петр I, у которого была фобия — он очень боялся тараканов. В сентябре 1705 года правитель провел три дня в усадьбе Трабушки лидского дворянина Ильцевича. Перед приездом царя, в имение приехали военные и свита. Осмотрели дом, выпроводили семью в сарай, а сами стали улучшать интерьер: стены покрыли парчой, пол — коврами.

Вечером приехал сам царь и его фаворит Петр Шафиров. Только зашли в дом — приказали позвать хозяина. Вот как описывает встречу государя и белорусского дворянина историк:

«Я ўвайшоў, — распавядаў Ільцэвіч, — калі адзін са старэйшых дварэцкіх даваў справаздачу аб сродках на кухню…».

Ільцэвіч нізка пакланіўся абодвум. … Высокі мужчына (Петр I) гучна запытаў:

— Як цябе завуць?

— Бедны шляхціц Леў Ільцэвіч да вашых паслуг.

— Ці ёсць у тваім доме прусакі?

Такое пытанне Ільцэвіч раней чуў ужо некалькі разоў, і, не ведаючы, навошта ім патрэбныя гэтыя брыдкія істоты, адказаў:

— На жаль, ні ў нас, ні ва ўсёй Літве не водзяцца гэтыя звяркі…

Засмяяўшыся, цар сказаў:

— Але ж гэта, друг мой, не звяры, а агідныя і шкодныя чорныя жукі.

Ільцэвіч адказаў:

— Можа быць, але мы іх не ведаем.

Как видно, в начале XVІІІ века лидчане о тараканах и не слышали. Зато через 100 лет путешествующий монах-доминиканец уже писал о таверне пиаров, что всем хорошо заведение, однако «прусакі» не дают нормально спать.

Сейчас, кстати, тараканов в Лиде снова нет. Все циклично.



Базарная площадь Лиды. Фото: radzima.org

История про проституток и летчиков

На окраине Лиды, если ехать в сторону Новогрудка, когда-то был район Висмонты, названный так по фамилии дворян, у которых здесь была усадьба. В начале прошлого века у одного из представителей старинного рода часть земли и хату выкупил некий Козловский, который организовал здесь публичный дом. Местные жители возмущались, писали жалобы, потому что когда-то тихий и респектабельный район очень быстро превратился в шумный и пьяный. Сюда часто приезжали дрожки с поднятым верхом — так посетители скрывались от любопытных глаз. А еще мимо дома часто ходили солдаты лидского летного полка. Военнослужащие возвращались со службы в костеле на базу. И в этот момент девушки либо высовывались в окна, либо выходили на крыльцо и устраивали массовое эротическое раздевание, тем самым нарабатывая себе клиентуру. Офицеры, которые вели солдат, всегда в этот момент отдавали команды «налева раўняй» или «направа раўняй», чтобы молодые военные могли видеть девушек. Так достигалась видимость дисциплины, потому что все равно солдаты поворачивали свои головы в сторону публичного дома. В конце 1930-х годов публичный дом прекратил свое существование. Жалобы местных жителей возымели свое действие.



Лидский замок. Фото: radzima.org

История про туалет и польского премьер-министра

Деревянные уличные туалеты в Западной Беларуси называли «славойками». Такое название у конструкции появилось благодаря премьер-министру Польши, генералу и соратнику Пилсудского — Фелициану Славой-Складковскому.

В книге Леонида Лавреша есть воспоминания лидчанина Яна Станиславского. Он писал:

«За домам на неабходнай адлегласці стаяў добра выбелены вапнай белы дамок. Зваўся ён „славойкай“ ад прозвішча прэм’ера Славоя-Складкоўскага. Ён паўсюдна, у тым ліку і ў занядбанай вёсцы, увёў абавязак пабудовы туалетаў, пабелкі платоў і іншых санітарных абавязкаў. Сучаснікі гэта ацанілі. Хвала яму за гэта. Наш адмысловы дамок рэгулярна абнаўляўся, ушчыльняўся, чысціўся і без націску ўлад. Такія ж добрыя туалеты былі і па ўсёй Лідзе, але меліся і выключэнні».



Старые улочки Лиды. Фото: radzima.org



Фото: radzima.org

Премьер-министр направлял большие усилия, свои и подчиненных, на улучшение санитарного состояния государства. Приезжал Славой-Складковский и в Лиду (правда, еще в статусе министра внутренних дел). 17 октября 1928 года его встречали староста и новогрудский воевода. Вот только подробностей того приезда нет. Видимо, лидские «славойки» понравились министру, и нареканий к санитарному состоянию города не было.

Польский писатель и журналист Мельхиор Ванькович писал: «Как бы там ни было, но „славойки“ улучшили ситуацию … В достойных имениях я, идя в славойку, получал от хозяев фонарик, зонтик, калоши и кнут, чтобы было чем отбиваться от собак».

Он же отмечал, что в Лиде жила пани Главберман, которая владела отелем «Петербургский». И там в кухне гостиницы стояло диво-дивное — клозет со сливом воды. Хозяйка просто лопалась от гордости и уговаривала постояльцев воспользоваться туалетом.

«Если сказал, что не хочу, она аргументировала свой нажим: „Пусть пан только попробует. Пан В. з Пэцяшы также не хотел, а как попробовал, то сразу захотел“. Для Лиды это был люкс и комфорт», — писал Ванькович.

Славой-Складковский также ратовал за чистоту везде — в отелях, во дворах, корчмах, на улицах. Когда стал премьер-министром начал издавать поручения — белить дома и славойки, хлева и заборы, а еще мостить улицы и соблюдать чистоту на площадях. Не всем такие нововведения нравились.

Белорус Петр Сыч писал: «…каля Радашкавічаў я меў чатырнаццаць гектараў ня вельмі ж геглай зямлі. … Плаціў падаткі й меў супакой. Праўда, было крыху прыкрасці, як да ўлады прыйшоў нейкі звар’яцелы Славой Складкоўскі. Той пачаў рабіць нейкія рэформы, уводзіць нейкую гагіену. Загадаў бяліць хаты, платы, будаваць адхожыя. Па-расейску гэта — нужнікі, па-польску „устэмпы“, мы іх назвалі „непатрэбныя патрэбнікі“. Фактычна, будынак патрэбны, але ў нашых умовах, дзе ня было каналізацыі, — даволі клапатлівы. Але хату я папэцкаў вапнай, плот таксама. Выглядала гэта гадка».

Но на фронте под Монте-Кассино, где Петр воевал в звании офицера, он вспомнил свой туалет и жаловался на отсутствие в округе отхожих мест. И даже записал в своем дневнике по этому поводу:

«Нехта рэшткамі сілаў здабыўся на гумар: «Якая шкода, што з намі няма былога прэм’ера Славоя-Складкоўскага! Ён бы адразу загадаў пабудаваць «нужнікі-славойкі», пабяліць іх вапнай…».

Книга Леонида Лавреша написана в виде серии прогулок по старой Лиде. В издании есть координаты домов и сооружений, а также QR-коды, при помощи которых можно самостоятельно изучать историю города и составлять свои индивидуальные экскурсии.

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