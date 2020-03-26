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2020 - год Фердинанда Рущица. Как в Беларуси будет отмечаться юбилей художника?
26.03.2020 11:24 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЮНЕСКО включила юбилей Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Почему так дорого имя белорусского художника европейцам? Как в Беларуси будет отмечаться юбилей художника и какова судьба его творческого наследия? Мы спросили у искусствоведа Юлии Лисай, старшего научного сотрудника отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси.
Интервью с искусствоведом Юлией Лисай смотрите в программе "События" сегодня 26 марта в 17:30 на телеканале
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ЮНЕСКО включила юбилей Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Почему так дорого имя белорусского художника европейцам? Как в Беларуси будет...
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