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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2020 - год Фердинанда Рущица. Как в Беларуси будет отмечаться юбилей художника? ЮНЕСКО включила юбилей Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Почему так дорого имя белорусского художника европейцам? Как в Беларуси будет...

ЮНЕСКО включила юбилей Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Почему так дорого имя белорусского художника европейцам? Как в Беларуси будет отмечаться юбилей художника и какова судьба его творческого наследия? Мы спросили у искусствоведа Юлии Лисай, старшего научного сотрудника отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси.Интервью с искусствоведом Юлией Лисай смотрите в программе "События" сегодня 26 марта в 17:30 на телеканале