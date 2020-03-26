ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

2020 - год Фердинанда Рущица. Как в Беларуси будет отмечаться юбилей художника?

26.03.2020 11:24 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ЮНЕСКО включила юбилей Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Почему так дорого имя белорусского художника европейцам? Как в Беларуси будет отмечаться юбилей художника и какова судьба его творческого наследия? Мы спросили у искусствоведа Юлии Лисай, старшего научного сотрудника отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси.

Интервью с искусствоведом Юлией Лисай смотрите в программе "События" сегодня 26 марта в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЮНЕСКО включила юбилей Фердинанда Рущица в календарь памятных дат на 2020 год. Почему так дорого имя белорусского художника европейцам? Как в Беларуси будет...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Владимира Корш-Саблина сегодня вспоминают в Музее истории белорусского кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика