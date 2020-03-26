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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненский областной театр кукол вышел в онлайн Свои спектакли труппа снимает на видео и выкладывает в интернет. Так артисты решили позаботиться о маленьких зрителях, которые в эти дни стараются не посещать...

Свои спектакли труппа снимает на видео и выкладывает в интернет. Так артисты решили позаботиться о маленьких зрителях, которые в эти дни стараются не посещать массовые мероприятия. В Сети всю неделю будут открыты трансляции самых любимых и знаменитых спектаклей. Первый опыт работы онлайн превзошел все ожидания. Спектакли набрали рекордное число просмотров. Останавливаться на достигнутом гродненские актеры не собираются. Уже готовится виртуальная экскурсия по музею куклы, который действует в театре много лет.