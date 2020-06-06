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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусскому драматургу Алексею Дудареву исполняется 70 Он начинал как актер и помощник главного режиссера по литературной части в Театре юного зрителя. Сегодня по сценариям автора народной комедии "Белые Росы" сняты...

Он начинал как актер и помощник главного режиссера по литературной части в Театре юного зрителя. Сегодня по сценариям автора народной комедии "Белые Росы" сняты десятки художественных фильмов. Его произведения переведены на разные языки мира, а пьесы не сходят с главных сценических подмостков страны.. Социокультурный канал медиахолдинга покажет киноленты и спектакль по сценариям мастера, а также собственные проекты в главной роли с Алексеем Дударевым. Интервью с драматургом смотрите сегодня в 20:00.