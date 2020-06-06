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Белорусскому драматургу Алексею Дудареву исполняется 70

06.06.2020 11:40 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Он начинал как актер и помощник главного режиссера по литературной части в Театре юного зрителя. Сегодня по сценариям автора народной комедии "Белые Росы" сняты десятки художественных фильмов. Его произведения переведены на разные языки мира, а пьесы не сходят с главных сценических подмостков страны. В телеэфире заслуженного деятеля искусств поздравит "Беларусь 3". Социокультурный канал медиахолдинга покажет киноленты и спектакль по сценариям мастера, а также собственные проекты в главной роли с Алексеем Дударевым. Интервью с драматургом смотрите сегодня в 20:00.

 
 
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Он начинал как актер и помощник главного режиссера по литературной части в Театре юного зрителя. Сегодня по сценариям автора народной комедии "Белые Росы" сняты...
 
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