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Белорусскому драматургу Алексею Дудареву исполняется 70
06.06.2020 11:40 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTОн начинал как актер и помощник главного режиссера по литературной части в Театре юного зрителя. Сегодня по сценариям автора народной комедии "Белые Росы" сняты десятки художественных фильмов. Его произведения переведены на разные языки мира, а пьесы не сходят с главных сценических подмостков страны.
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Он начинал как актер и помощник главного режиссера по литературной части в Театре юного зрителя. Сегодня по сценариям автора народной комедии "Белые Росы" сняты...
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