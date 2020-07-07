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Директор ансамбля "Хорошки": Мы ощущаем поддержку государства в данный момент, когда начались проблемы с гастролями ми".

07.07.2020 14:28 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

"Мы ощущаем поддержку государства в данный момент, когда начались проблемы с гастролями и концертами". Такое мнение высказал заместитель директора хореографического ансамбля "Хорошки" Руслан Абдул. "Надо приходить к руководству уже с планом решения проблемы. Нужно стараться быть помощником и работать в команде. Тогда, мне кажется, всем будет легче жить, договариваться и сотрудничать".

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"Мы ощущаем поддержку государства в данный момент, когда начались проблемы с гастролями и концертами". Такое мнение высказал заместитель директора...
 
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