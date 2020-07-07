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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор ансамбля "Хорошки": Мы ощущаем поддержку государства в данный момент, когда начались проблемы с гастролями ми". "Мы ощущаем поддержку государства в данный момент, когда начались проблемы с гастролями и концертами". Такое мнение высказал заместитель директора...

"Мы ощущаем поддержку государства в данный момент, когда начались проблемы с гастролями и концертами". Такое мнение высказал заместитель директора хореографического ансамбля "Хорошки" Руслан Абдул. "Надо приходить к руководству уже с планом решения проблемы. Нужно стараться быть помощником и работать в команде. Тогда, мне кажется, всем будет легче жить, договариваться и сотрудничать".Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите