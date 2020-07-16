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Витебск в ожидании открытия XXIX "Славянского базара"
16.07.2020 19:32 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНемногим более двух часов остается до торжественного открытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Это один из самых ярких концертов музыкального форума. В Летнем амфитеатре ожидается аншлаг. Сейчас на сцене завершаются приготовления, занять свои места в зале готовятся и зрители. В этом году позывные фестиваля будут звучать четыре дня. И организаторы позаботились, чтобы каждый день был по максимуму наполнен событиями. Мастер-классы, пресс-конференции и кинопоказы на открытой площадке, концерты.
"Славянский базар" проходит в формате open-air на семи фестивальных площадках. Особый интерес у гостей и к городу мастеров: свои работы в Витебск привезли лучшие умельцы. Чуть ранее на площадке перед Летним амфитеатром
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Немногим более двух часов остается до торжественного открытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Это один из самых ярких...
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