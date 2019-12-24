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Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко

25.12.2019 14:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. Об этом TUT.BY рассказал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», представитель семьи Захаренко Олег Волчек.

Правозащитник получил уведомление из Следственного комитета, подписанное начальником отдела, полковником юстиции Юрием Варавко. По его словам, приостановленное предварительное расследование по делу Захаренко восстановлено 18 декабря.


Фото документа TUT.BY предоставил Олег Волчек

Волчек считает, что дело возобновили после резонанса от заявления экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского об участии в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Волчек пояснил, что для проверки информации в СМИ органам необязательно ждать заявления или ходатайства родственников, тем более что в данном случае информацию озвучило физическое лицо, мужчина назвал свое имя, не скрывался под маской.

Волчек считает, что скоро возобновятся и приостановленные дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

Напомним, родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская на днях подали в Следственный комитет соответствующие ходатайства.

 
 
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Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. Об этом TUT.BY рассказал правозащитник Олег Волчек.
 
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