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Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко
25.12.2019 14:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. Об этом TUT.BY рассказал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», представитель семьи Захаренко Олег Волчек.
Правозащитник получил уведомление из Следственного комитета, подписанное начальником отдела, полковником юстиции Юрием Варавко. По его словам, приостановленное предварительное расследование по делу Захаренко восстановлено 18 декабря.
Волчек считает, что дело возобновили после резонанса от
Волчек считает, что скоро возобновятся и приостановленные дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.
Напомним, родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская на днях
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Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко. Об этом TUT.BY рассказал правозащитник Олег Волчек.
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