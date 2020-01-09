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Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске

10.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы уже рассказывали историю, когда администрация района пригласила местных жителей на общественное обсуждение уплотнения микрорайона «Красный Бор-2», но впоследствии мероприятие отменила. Какое же удивление у жителей было, когда под их окнами появилась строительная техника и без общественного обсуждения начала возводить новый дом. Далее в действиях Мингорисполкома городская прокуратура обнаружила нарушения, однако стройку никто не отменил.

Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске

Есливкратце про этот дом: в марте 2013 года администрация Фрунзенского района на своем сайте пригласила всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка». По словам местных жителей, в назначенный день никто из комиссии на встречу не пришел. Чуть позже на сайте появилось сообщение об отмене общественного обсуждения.

А в марте уже 2019 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома.

Началась длительная переписка со всевозможными инстанциями. Однако все госструктуры в один голос говорили: разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.

Местные жители, казалось, уже и смирились с тем, что у них под окнами вырастет высотка. Однако тот факт, что их пригласили на общественное обсуждение этого дома, потом его отменили, а после начали строить, никого не предупредив, очень им не нравился.

И вот длительная переписка наконец-таки принесла первые плоды. Городская прокуратура провела проверку и нашла нарушения в этой стройке.

Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске

«Установлено, что Мингорисполкомом не соблюдены требования п. 19 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 №687 (в редакции от 13.01.2017), по проведению общественного обсуждения архитектурно- планировочной концепции объекта.

Вместе с тем с учетом того факта, что в настоящий момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту, осуществляются строительные работы по возведению объекта, проведение общественного обсуждения в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения в настоящий момент не актуально».

И пока местные жители пишут жалобы и просьбы о приостановлении возведения дома в Генеральную прокуратуру и прочие инстанции, новостройка продолжает расти. Вот так она выглядит сейчас:

Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мы уже рассказывали историю, когда администрация района пригласила местных жителей на общественное обсуждение уплотнения микрорайона «Красный Бор-2», но...
 
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