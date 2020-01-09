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Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
10.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже рассказывали историю, когда администрация района пригласила местных жителей на общественное обсуждение уплотнения микрорайона «Красный Бор-2», но впоследствии мероприятие отменила. Какое же удивление у жителей было, когда под их окнами появилась строительная техника и без общественного обсуждения начала возводить новый дом. Далее в действиях Мингорисполкома городская прокуратура обнаружила нарушения, однако стройку никто не отменил.
Есливкратце про этот дом: в марте 2013 года администрация Фрунзенского района на своем сайте
А в марте уже 2019 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома.
Началась длительная переписка со всевозможными инстанциями. Однако все госструктуры в один голос говорили: разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.
Местные жители, казалось, уже и смирились с тем, что у них под окнами вырастет высотка. Однако тот факт, что их пригласили на общественное обсуждение этого дома, потом его отменили, а после начали строить, никого не предупредив, очень им не нравился.
И вот длительная переписка наконец-таки принесла первые плоды. Городская прокуратура провела проверку и
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Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске
Мы уже рассказывали историю, когда администрация района пригласила местных жителей на общественное обсуждение уплотнения микрорайона «Красный Бор-2», но...
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