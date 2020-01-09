Общественное обсуждение не провели, но возведение дома не остановили. Как идет строительство дома на Мазурова в Минске

Есливкратце про этот дом: в марте 2013 года администрация Фрунзенского района на своем сайте пригласила всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка». По словам местных жителей, в назначенный день никто из комиссии на встречу не пришел. Чуть позже на сайте появилось сообщение об отмене общественного обсуждения.

А в марте уже 2019 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома.

Началась длительная переписка со всевозможными инстанциями. Однако все госструктуры в один голос говорили: разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.

Местные жители, казалось, уже и смирились с тем, что у них под окнами вырастет высотка. Однако тот факт, что их пригласили на общественное обсуждение этого дома, потом его отменили, а после начали строить, никого не предупредив, очень им не нравился.