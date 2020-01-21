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«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За $2,4 миллиона продается комплекс Riviera Club

21.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Загородный комплекс Riviera Club выставлен на продажу за $2,4 миллиона. Директор комплекса Андрей Терещенко считает, что аналогов этому месту в Беларуси нет. Чего только стоит собственный теплый пляж на берегу моря, пусть и минского. Почему продают загородный комплекс и каким должен быть покупатель — в репортаже Realt.by.

«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club

Загородный комплекс Riviera Club расположился на земельном участке 0,110 га примерно в 7 км от Минска. Главное здание общей площадью 1260 кв.м включает в себя ресторан, летнюю террасу, кухню, дополнительные помещения. В гостинице общей площадью 400 кв.м разместились 7 номеров на 20—25 человек. Также есть летняя площадка с видом на остров любви, собственный пляж. Зимой, пусть и не такой холодной и снежной, как обычно, это место выглядит немного безжизненным. Однако сотрудники комплекса говорят, что еще в декабре здесь «играли» корпоративы и музыка шумела почти до утра.

«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club

Сейчас территория выглядит ухоженной, комплекс работает в своем обычном режиме. Пляж, которым летом смогут пользоваться и жители ЖК «Пирс», огорожен забором. Неподалеку стоит небольшая площадка. По мнению директора Riviera Club Андрея Терещенко, к лету нужно будет поставить еще один детский комплекс, намного больше существующего — потребность в нем будет очень большой. Однако это далеко не все планы по развитию загородного комплекса.

Андрей подчеркивает: это идеальное место для расположения яхт-клуба. Во-первых, глубина в этой части водоема позволяет заходить в бухту лодкам с разной посадкой. А во-вторых, набережная позволяет разместить большое количество пирсов и яхт. Бухта защищена от сильных ветров и волнений с южного, западного и северного направления лесом, полуостровом и островом. Со временем можно даже создать полноценный офис марины с офисом продажи туристических услуг.

— Riviera Club интересна именно своей позицией на Минском море. Со временем мы думали организовать здесь большой причал для всех лодок, в том числе и для лодок жителей «Пирса». Планировалось увеличить число стояночных мест за счет оборудования дополнительного причала. В дальнейшем инвестор может направить силы на маркетинговое продвижение и позиционирование «Ривьеры» как яхт-клуба и центра по Минскому морю, — рассказал Андрей Терещенко. — А вообще мы думали развивать комплекс по принципу Северной Турции и Литвы. Здесь тоже есть хвойный лес и теплый пляж на берегу моря, пусть и минского. По крайней мере, в Беларуси аналогов этому месту нет. 

Однако, чтобы комплекс заработал на всю свою мощь, сюда надо вкладывать деньги, поэтому мы и продаем этот объект (или его долю). В Беларуси есть буквально несколько потенциальных покупателей, которые уже интересовались проектом, но чаще все-таки интересуются зарубежные инвесторы.

«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club

Совсем недалеко достраивается ЖК «Пирс», а значит, место в перспективе станет намного более посещаемым. Однако рядом есть и конкуренты — например, Robinson Club.

- Пока мы работаем лишь сезонно: летом здесь можно вкусно поесть, хорошо поплавать и позагорать, а после можно и по лесу прогуляться. На выходных проводим красивые свадьбы на берегу Минского моря или выездные корпоративы для небольших компаний. Wargaming и A1 здесь, конечно, не поместятся, но небольшой фирме до 500 сотрудников у нас будет уютно и весело, — пояснил Андрей Терещенко. — После вложения инвестиций отдых здесь можно сделать круглогодичным и более разнообразным. На летней террасе можно сделать панорамное остекление на всю высоту здания. Инвестиции в дальнейшем подразумевают расширение гостиничного комплекса, причем вариантов здесь несколько: надстроить к зданию 3-й этаж, построить гостевые отдельно стоящие домики или небольшие таунхаусы. В дальнейшем можно расшириться до небольшого СПА-комплекса, построить несколько небольших бань — интересных идей масса. Именно поэтому мы рассматриваем возможность продажи половины доли в бизнесе с гарантией от покупателя вложения дополнительных средств в развитие комплекса.

«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club

Сейчас загородный комплекс Riviera Club выставлен на продажу за $2,4 миллиона. Однако Андрей Терещенко подчеркнул, что готов торговаться с потенциальным покупателем, ведь «самое главное в любой ситуации — это умение договориться».

«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За ,4 миллиона продается комплекс Riviera Club
 
Теги: Минск
 
 
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Загородный комплекс Riviera Club выставлен на продажу за $2,4 миллиона. Директор комплекса Андрей Терещенко считает, что аналогов этому месту в Беларуси нет. Чего только...
 
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