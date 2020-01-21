«Здесь нет пафоса, но есть теплый пляж на берегу моря, пусть и Минского». За $2,4 миллиона продается комплекс Riviera Club

Сейчас территория выглядит ухоженной, комплекс работает в своем обычном режиме. Пляж, которым летом смогут пользоваться и жители ЖК «Пирс», огорожен забором. Неподалеку стоит небольшая площадка. По мнению директора Riviera Club Андрея Терещенко, к лету нужно будет поставить еще один детский комплекс, намного больше существующего — потребность в нем будет очень большой. Однако это далеко не все планы по развитию загородного комплекса.

Андрей подчеркивает: это идеальное место для расположения яхт-клуба. Во-первых, глубина в этой части водоема позволяет заходить в бухту лодкам с разной посадкой. А во-вторых, набережная позволяет разместить большое количество пирсов и яхт. Бухта защищена от сильных ветров и волнений с южного, западного и северного направления лесом, полуостровом и островом. Со временем можно даже создать полноценный офис марины с офисом продажи туристических услуг.

— Riviera Club интересна именно своей позицией на Минском море. Со временем мы думали организовать здесь большой причал для всех лодок, в том числе и для лодок жителей «Пирса». Планировалось увеличить число стояночных мест за счет оборудования дополнительного причала. В дальнейшем инвестор может направить силы на маркетинговое продвижение и позиционирование «Ривьеры» как яхт-клуба и центра по Минскому морю, — рассказал Андрей Терещенко. — А вообще мы думали развивать комплекс по принципу Северной Турции и Литвы. Здесь тоже есть хвойный лес и теплый пляж на берегу моря, пусть и минского. По крайней мере, в Беларуси аналогов этому месту нет.

Однако, чтобы комплекс заработал на всю свою мощь, сюда надо вкладывать деньги, поэтому мы и продаем этот объект (или его долю). В Беларуси есть буквально несколько потенциальных покупателей, которые уже интересовались проектом, но чаще все-таки интересуются зарубежные инвесторы.