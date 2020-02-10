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Экс-депутат Канопацкая хочет стать единым кандидатом в президенты от оппозиции

10.02.2020 10:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Анна Канопацкая будет участвовать в праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты. Об этом Канопацкая заявила у себя в Facebook.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Интрига заканчивается. Я приняла решение — иду на праймериз, — написала Канопацкая.

Экс-депутат представила свою программу «За десятимиллионную Беларусь», основные принципы которой построены на независимости Беларуси, свободе граждан, труде и благосостоянии, социальной политике и демографии, безопасности и порядке, цивилизованной смене власти, экономике и инвестициях, европейском пути Беларуси.

Напомним, правоцентристская коалиция, в которую входят движение «За Свободу», партия ОГП и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), объявила праймериз по выбору единого кандидата в президенты. Прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры, за защиту социальных и экономических прав граждан, за выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве, за развитие белорусского языка и культуры, а также за светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».

 
 
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Экс-депутат будет участвовать в праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты.
 
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