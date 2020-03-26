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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сельхозорганизции Минской области увеличивают темпы полевых работ Чем больше солнечных дней, тем интенсивнее посевная! Сельхозорганизции Минской области увеличивают темпы полевых работ. До этого технику сдерживали заморозки....

Чем больше солнечных дней, тем интенсивнее посевная! Сельхозорганизции Минской области увеличивают темпы полевых работ. До этого технику сдерживали заморозки. Больше всего на сегодня засеяно в Любанском, Логойском и Пуховичском районах. А всего в регионе засеяно уже 14 тысяч гектаров. Одновременно почву подкармливают удобрениями. Предприятия обеспечены семенами с запасом. О локальных и глобальных планах агросезона -Опытный аграрий Александр Славиковский к нынешней посевной подошел с особым энтузиазмом. В качестве директора хозяйства "Дукора-Агро" для него это второй сезон. Стремиться к высоким результатам подталкивают и прошлогодние намолоты: только яровая пшеница здесь дала почти 60 центнеров с гектара. К тому же, в 34 года Александр знаком со всеми этапами производства: сам работал и на тракторе, и на комбайне.Сейчас температура воздуха - плюс 8, для аграриев неплохо. Но влаги все равно не хватает, поэтому техника работает очень быстро и в две смены. Для того чтобы культуры все время приносили высокий урожай, ежегодно они меняют место жительства. Так растения не успевают привыкнуть к вредителям. На этом поле хозяйства "Рубежевичи" Столбцовского района в прошлом году собирали зернобобовые, в этом поспеет овес. Больше площадей в этом году отдали в Минской области и под кукурузу. Сев этой культуры начнется примерно в середине апреля.