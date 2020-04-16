Reserved возвращается в Минск. Новый флагманский магазин откроют осенью

Источник материала: Tut.by

Польский фэшн-ритейлер LPP Group приходит в Минск: осенью в ТРЦ Palazzo на Тимирязева откроются флагманские магазины Reserved и Mohito, сообщается в пресс-релизе компании.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Раньше магазины бренда работали в столице по франшизе, но осенью прошлого года они были закрыты . Сейчас компания будет развивать в Минске собственную сеть.

Новый Reserved займет более 2500 кв м в ТРЦ Palazzo и будет двухэтажным. Под бренд Mohito выделено более 600 кв м.

Первый год бренды LPP Group будут представлены только в ТРЦ Palazzo. Выбор объекта объясняют расположением, планировкой, концепцией комплекса и «полным взаимопониманием с девелопером».

«Мы начнем свое развитие в Беларуси с ТРЦ Palazzo, с которым разделяем взгляды на стратегию развития и партнерские взаимоотношения в формате win-win. Нам также важно, что комплекс расположен в месте интенсивного трафика и спроектирован с учетом современных стандартов. Оба магазина будут флагманскими и предложат расширенный выбор коллекций», — отмечают в LPP Group.

LPP Group относится к мировым фэшн-ритейлерам, она представлена такими брендами как Reserved, Mohito, Sinsay, House и Cropp. Всего сеть насчитывает более 1700 магазинов в 25 странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

ТРЦ Palazzo открылся в октябре 2019 года на пересечении второго кольца и улицы Тимирязева. Среди арендаторов — H&M, Home&You, Big Star, Biggz, «Электросила», Nelva, Галантэя, Rylko, Mark Formelle, İLVİ и «Макей».