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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

27.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Снижение цен на квартиры продолжается, но его темпы падают четвёртую неделю подряд. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,3% и составил 1433 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на минимальные 0,1% и составила 1313 $/м2. Квадратный метр на первичном рынке подешевел за последние 1,5 месяца на $30, но также выросло количество акций и специальных предложений от застройщиков.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

Объём предложения квартир продолжает расти – за неделю количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 1,7%. Самый ощутимый рост наблюдался в сегменте 1-комнатных квартир (+3%), других квартир стало больше на 0,2-1,8%.

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке жилья выросло на 14,8%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 апреля следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

Положительная динамика цен сохраняется у 4-комнатных квартир (+0,2%), остальные типы квартир подешевели на 0,1-0,6%. 

Изменение цен в районах Минска на 27 апреля выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

По итогам недели снижение цен наблюдалось во всех административных районах Минска, но стоит отметить, что лишь в двух темпы превысили 0,4%. В Партизанском районе снижение цен составило 1,5%, а в Советском 0,5%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 827 $/м2 (-0,3%), Витебск – 641 $/м2 (-0,1%), Гомель – 646 $/м2 (-0,1%), Гродно – 751 $/м2 (без изменений), Могилев – 661 $/м2 (-0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Санкт-Петербург:

По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,4% и составляет 1805 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,8% и составляет 1047 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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За неделю, c 20 по 27 апреля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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