|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 апреля 2020 года
27.04.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снижение цен на квартиры продолжается, но его темпы падают четвёртую неделю подряд. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на минимальные 0,1% и составила 1313 $/м2. Квадратный метр на первичном рынке подешевел за последние 1,5 месяца на $30, но также выросло количество акций и специальных предложений от застройщиков.
Объём предложения квартир продолжает расти – за неделю количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 1,7%. Самый ощутимый рост наблюдался в сегменте 1-комнатных квартир (+3%), других квартир стало больше на 0,2-1,8%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 апреля следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 827 $/м2 (-0,3%), Витебск – 641 $/м2 (-0,1%), Гомель – 646 $/м2 (-0,1%), Гродно – 751 $/м2 (без изменений), Могилев – 661 $/м2 (-0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Санкт-Петербург:
По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,4% и составляет 1805 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,8% и составляет 1047 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 20 по 27 апреля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)