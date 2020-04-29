«Вариантов с таким количеством окон больше нет на рынке». Принимаем квартиру с черновой отделкой в модной высотке Новой Боровой

«Иллюзий не питаю»

Дом, в котором Алексей (имя изменено по просьбе героя – прим. ред.) с семьей купил квартиру, находится в свежем жилом комплексе Новой Боровой - "Сосновый квартал". Компания «А-100 Девелопмент» приступила к строительству этого жилого района в 2014 году. Он был рассчитан на 20 000 квартир, а расположен на участке площадью более 100 гектаров.

- Мы живем здесь рядом с женой, очень часто здесь гуляли с ребенком, и нам очень понравилось, как здесь все обустроено: детские площадки, расположение домов, расстояние между домами, поэтому решили купить квартиру в Новой Боровой , - делится Алексей. – Причем мы определились, что нам нужна «трешка», которую впоследствии можно переделать в «четырешку». Поэтому «панельки» сразу отпали. В «Кедровом квартале» уже было все раскуплено, а в «Квартал-парке» квартиры в высотке еще не поступили в продажу. Поэтому — вот этот дом.

Выбор пал на одну из «свечек» вдоль улицы Небесной. Эти два дома еще назвали «клаб-хаус». Главным преимуществом домов формата клаб-хаус является собственная закрытая инфраструктура (детская комната, тренажерный зал и др.).