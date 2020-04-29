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«Вариантов с таким количеством окон больше нет на рынке». Принимаем квартиру с черновой отделкой в модной высотке Новой Боровой
29.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новую Боровую от застройщика «А-100 Девелопмент» можно любить за уют, можно ненавидеть за цену, можно восхищаться дизайном или презирать за расположение. Но с некоторыми фактами поспорить сложно: Новая Боровая действительно красивая, этот район не превратился в каменные джунгли, а застройщик не был замечен в серьезных скандалах по поводу качества строительства. Однако если с «панельками» Новой Боровой все предельно ясно (сейчас практически все «панельные» компании сдают качественные дома), то как у "А-100" получается «монолит»? Вместе с независимым инженером технического надзора Казимиром Ревковским принимаем «трешку»-студию в монолитной «свечке».
«Иллюзий не питаю»
Дом, в котором Алексей (имя изменено по просьбе героя – прим. ред.) с семьей купил квартиру, находится в свежем жилом комплексе Новой Боровой - "Сосновый квартал". Компания «А-100 Девелопмент» приступила к строительству этого жилого района в 2014 году. Он был рассчитан на 20 000 квартир, а расположен на участке площадью более 100 гектаров.
- Мы живем здесь рядом с женой, очень часто здесь гуляли с ребенком, и нам очень понравилось, как здесь все обустроено: детские площадки, расположение домов, расстояние между домами, поэтому решили
Выбор пал на одну из «свечек» вдоль улицы Небесной. Эти два дома еще назвали «клаб-хаус». Главным преимуществом домов формата клаб-хаус является собственная закрытая инфраструктура (детская комната, тренажерный зал и др.).
Клаб-хаусы возвели в надежном монолитном каркасе, что отразилось как на архитектурном облике домов, так и на технических характеристиках квартир в них. Два 23-этажных дома объединили общим стилобатом, на крыше которого, по задумке застройщика, будет организована просторная терраса. На втором этаже в каждом из домов должна быть организована детская комната и тренажерный зал, предназначенные исключительно для жителей этих домов.
- У нас изначально была цель купить трехкомнатную квартиру со свободной планировкой, которую можно переделать в четырехкомнатную. Мы смотрели также варианты у "Дана Холдингз", но там мне не понравилось расстояние между домами, в «Грушевском Посаде», в домах на Петровщине от «Айрона», но столкнулись с тем, что вариантов с таким количеством окон больше нет на рынке. А чтобы переделывать «трешку» в «четырешку», нужно, чтобы в каждой комнате было по окну, а везде, где мы смотрели, не хватало одного оконного проема, - рассказывает владелец квартиры. – Да и цена здесь была средняя по рынку, так что остановились на варианте в Новой Боровой.
Квартиру Алексей покупал на стадии, когда в доме уже было возведено 4 этажа. Остановились на варианте площадью в 89 «квадратов» с двумя санузлами. Обошлась квартира на то время (чуть больше 2 лет назад) в 105 тысяч долларов по курсу Нацбанка.
Квартиры в клаб-хаусах характеризуются высокими потолками (от 2,7 до 3,3 метра) и увеличенными оконными проемами. При этом каждая из квартир имеет свои архитектурные особенности (эркерные комнаты, выносные консоли, панорамные окна или др.). Сдавалась квартира с выполненной стяжкой пола и отштукатуренными стенами.
- По качеству от квартиры ожидаю, что штукатурка на стенах и стяжка будут ровными. По окнам иллюзий не питаю, потому что читал форумы и чаты этого района, и люди пишут, что с окнами есть проблемы. Но, думаю, что не хуже дела будут, чем у других застройщиков, - делится Алексей.
Отвертки не найдется?
Однако реальность оказалась намного приятнее ожиданий. Специалист выявил дефекты только в половине из всех окон. Регулировки требуют некоторые проемы в лоджии, но в целом ситуация с окнами некритичная.
- Очень приятное удивление. Большая редкость, когда хоть одно окно в квартире не требует замены, а тут половина. "А-100" постарались, - делится Казимир Ревковский. – Тем более внизу застройщик подготовил резервные стеклопакеты, а значит, должен быстро устранить недостатки. Не ждать, когда нужные материалы придут со склада, например.
К стяжке пола тоже претензий нет: все выполнено качественно и ровно. Штукатурка на стенах лежит тоже ровно. Если и есть небольшие отклонения, то все в допуске по нормативам. В некоторых местах наблюдается локальное отслоение штукатурки от стен, но это не повсеместно.
— Это не проблема. Попрошу специалистов, которые будут устранять недостатки, просто сбить штукатурку в этих местах, а потом уже сам выполню отделку более качественными материалами, – рассказывает Алексей. – Самое страшное, что может всплыть – это если со временем дом сильно «сядет» и накренится. Однако это маловероятно, так как дом уже построился и максимальную усадку, которую он мог дать, уже дал.
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«Вариантов с таким количеством окон больше нет на рынке». Принимаем квартиру с черновой отделкой в модной высотке Новой Боровой
Новую Боровую от застройщика «А-100 Девелопмент» можно любить за уют, можно ненавидеть за цену, можно восхищаться дизайном или презирать за расположение. Но с...
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