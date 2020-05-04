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В Беларуси повышаются тарифы на теплоэнергию для организаций, которые эксплуатируют жилфонд
04.05.2020 13:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси повышаются тарифы на тепловую энергию для организаций, которые эксплуатируют жилищный фонд и предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Постановление не касается тарифов на тепловую энергию для населения и вступает в силу с 1 июня 2020 года.
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В Беларуси повышаются тарифы на тепловую энергию для организаций, которые эксплуатируют жилищный фонд и предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Постановление...
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