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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси повышаются тарифы на теплоэнергию для организаций, которые эксплуатируют жилфонд В Беларуси повышаются тарифы на тепловую энергию для организаций, которые эксплуатируют жилищный фонд и предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Постановление...

В Беларуси повышаются тарифы на тепловую энергию для организаций, которые эксплуатируют жилищный фонд и предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Постановление не касается тарифов на тепловую энергию для населения и вступает в силу с 1 июня 2020 года.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите