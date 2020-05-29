Нацбанк ожидает дальнейшего роста доли безналичных расчетов в условиях COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





Национальный банк ожидает дальнейшего роста доли безналичных расчетов в условиях COVID-19, сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич сегодня во время онлайн-видеобрифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается текущей ситуации, Национальный банк принял максимально возможные меры, чтобы оградить население от личного присутствия в банках. Наши банки предоставили все возможности, чтобы удаленно и дистанционно получать услуги в удобном формате и оставаться дома. В рамках этой работы мы надеемся, что доля безналичных расчетов будет увеличиваться, но ни в коем случае не уменьшаться», — отметила Татьяна Рускевич.

По данным Национального банка, в I квартале 2020 года доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 49,3%, т.е. по отношению к 1 января 2020 года прирост составил 4,4 процентных пункта. За I квартал 2019 года этот показатель составлял 44,4%.

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