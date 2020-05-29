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Нацбанк ожидает дальнейшего роста доли безналичных расчетов в условиях COVID-19
29.05.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Национальный банк ожидает дальнейшего роста доли безналичных расчетов в условиях COVID-19, сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич сегодня во время онлайн-видеобрифинга, передает корреспондент
«Что касается текущей ситуации,
По данным Национального банка, в I квартале 2020 года доля
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Национальный банк ожидает дальнейшего роста доли безналичных расчетов в условиях COVID-19, сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых...
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