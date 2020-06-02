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Беларусь ожидает в июне от российских компаний почти 1 080 000 тонн нефти

02.06.2020 13:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщили в Белнефтехиме, это будут поставки от десяти компаний, включая Роснефть, Башнефть, Татнефть, "Лукойл". Также в Клайпеду для нашей страны прибудет танкер с американскими углеводородами. Его ожидают на этой неделе.



 
 
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Как сообщили в Белнефтехиме, это будут поставки от десяти компаний, включая Роснефть, Башнефть, Татнефть, "Лукойл". Также в Клайпеду для нашей страны прибудет танкер...
 
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