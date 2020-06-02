|
Беларусь ожидает в июне от российских компаний почти 1 080 000 тонн нефти
02.06.2020 13:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКак сообщили в Белнефтехиме, это будут поставки от десяти компаний, включая Роснефть, Башнефть, Татнефть, "Лукойл". Также в Клайпеду для нашей страны прибудет танкер с американскими углеводородами. Его ожидают на этой неделе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в Белнефтехиме, это будут поставки от десяти компаний, включая Роснефть, Башнефть, Татнефть, "Лукойл". Также в Клайпеду для нашей страны прибудет танкер...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)