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МАРТ: оплачивать товар наличными или по безналу — решает покупатель
02.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Потребитель вправе самостоятельно выбирать, в какой форме оплатить товар — в наличной или безналичной. Такое право предоставлено законодательством, сообщили
В соответствии с законом «О защите прав потребителей», оплата товаров проводится в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю право выбора, за исключением случаев, когда законодательство позволяет не осуществлять расчеты в безналичной форме либо, наоборот, обязывает к этому. Аналогичные требования определены правилами, закрепленными в постановлении Совета Министров 22 июля 2014 года №703.
«Если продавец не предоставляет потребителю право выбора формы
За нарушение правил продажи товаров статьей 12.17 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Фото: из архива «ГП»
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Потребитель вправе самостоятельно выбирать, в какой форме оплатить товар — в наличной или безналичной. Такое право предоставлено законодательством,...
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