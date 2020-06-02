МАРТ: оплачивать товар наличными или по безналу — решает покупатель

Источник материала: Вороновская газета





Потребитель вправе самостоятельно выбирать, в какой форме оплатить товар — в наличной или безналичной. Такое право предоставлено законодательством, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», оплата товаров проводится в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю право выбора, за исключением случаев, когда законодательство позволяет не осуществлять расчеты в безналичной форме либо, наоборот, обязывает к этому. Аналогичные требования определены правилами, закрепленными в постановлении Совета Министров 22 июля 2014 года №703.

«Если продавец не предоставляет потребителю право выбора формы оплаты товаров (наличная или безналичная), это является нарушением требований закона», — подчеркнули в пресс-службе. Условия договора, ограничивающие права потребителя, считаются ничтожными.

За нарушение правил продажи товаров статьей 12.17 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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Фото: из архива «ГП»