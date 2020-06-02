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На торгах 2 июня российский рубль заметно окреп

02.06.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 июня прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN 0,0027 — до 2,3982 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0002 — до 2,6734 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0303 — до 3,4795 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль вырос на BYN 0,0303 - до 3,4795 белорусского рубля за 100 российских рублей.
 
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