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На торгах 2 июня российский рубль заметно окреп
02.06.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 июня прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN 0,0027 — до 2,3982 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0002 — до 2,6734 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0303 — до 3,4795 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Российский рубль вырос на BYN 0,0303 - до 3,4795 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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