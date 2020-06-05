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80 рублей в сутки за дом и домашняя еда. Необычная агроусадьба напомнит вам, как выглядела деревня еще совсем недавно
05.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Усадьба «Фальварак «Раскоша» открыла свои двери для гостей только в начале этого года. Журналист Realt.by, путешествуя по Беларуси, выбрала это место для ночевки случайно, но оказалось, что здесь живут интересные люди, которые готовы вкладывать свое время и силы для развития белорусской деревни. Владелец фальварка — Евгений Апанасевич рассказал, как стал лучшим гидом Беларуси-2017, как решил переехать из Минска в глубинку и зачем молодому человеку вот это вот все вообще.
«Родители говорили: «Иди хоть грузчиком подработай или разнорабочим каким на стройку»
Усадьба «Фальварак «Раскоша» отличается от привычных европейских картинок с красиво оформленными зонами барберкю и расставленными по фен-шую шезлонгами. По словам Евгения, основная идея этого места — напомнить белорусам, как выглядел настоящий деревенский дом и белорусская деревня в принципе еще не так давно.
— Я родился и вырос в Минске — мои бабушка и дедушка переехали из деревни в 1954 году. Но я не могу назвать себя полностью столичным жителем — практически все школьные годы все время каникул или любых карантинов я проводил в деревне у второй своей бабушки. В итоге до 20 лет фактически половину своей жизни я провел в деревне. Здесь мне никто ничего не запрещал и это был настоящий глоток свободы для городского ребенка. Бабушка меня особо не гоняла и готовила очень вкусные завтраки. Помню, однажды, указывая на меня, она с гордостью сказала приехавшим родственникам: «Вот, смотрите, какой дебил вырос на моих блинах». Уже потом стало ясно, что она имела ввиду «дебелый, большой» (а я тогда уже был довольно высоким и крепким парнем), но сначала это прозвучало весело.
— Был период, когда я стал реже ездить в деревню, но это было связано с профессиональной деятельностью, потому что примерно к 20 годам я очень плотно начал работать экскурсоводом, поэтому лето часто проводил где угодно, только не здесь. Тогда же стал подрабатывать гидом, плюс занимался военно-исторической реконструкцией, ездил на различные фестивали. Помню, даже пропускал по этому поводу традиционные родительские праздники типо Пасхи или Рождества, меняя их на работу. Но как только появились свои дети, отношение к традициям изменилось в корне.
— Как вообще начинают работать экскурсоводом? Для этого надо где-то учиться или проходить мастер-классы у более опытных наставников?
— На самом деле, я и сам не знал, что для этого нужно. Профессия гида для меня была всегда чем-то непонятным. У нас в семье не было гуманитариев, которые чего-то добились: ни писателей, ни художников. Все выбирали обычные, рабоче-крестьянские профессии. Мой папа, например, прошел интересный путь от обычных шабашек до владельца бизнеса по продаже бытовой техники. Он был обычным парнем из деревни, для него профессия гида или сфера туризма — это вообще что-то странное.
Когда я сказал, чем хочу заниматься, конечно, ощущалось давление и волнения родителей. Особенно, когда у меня была первая экскурсия в октябре, а следующая — в апреле. Тогда родители мне говорили: ну, иди хоть грузчиком подработай или разнорабочим каким на стройку. Я послушался и пошел устраиваться работать грузчиком на склад, но просто не прошел второе собеседование.
— Стоп. Второе собеседование на грузчика?
— Да, тогда на работу принимали сложнее. Но и справедливости ради надо сказать, что это была работа «старшего грузчика, кладовщика». Меня, кстати, не взяли, видимо, потому что понимали, что я могу рассказывать, куда таскать, но никак не таскать сам.
— И Вы вернулись к работе экскурсоводом? С чего начинался этот путь?
— Мой путь экскурсовода начался с нашего Будславского костела бернардинцев. Я не могу назвать себя религиозным человеком, но какое-то время всерьез думал о том, чтобы поступать в семинарию. Когда я попал во всю эту «костельную движуху», то понял, что это не просто ребята, которые лбом бьются в пол. Это нормальная молодежь, адекватные священники. Это в принципе такие же люди, которые просто выбрали немного другой путь. Мне это понравилось, и я стал ходить в костел чаще. Этот период как раз совпал с подъемом туризма в Беларуси и люди стали приезжать в наш костел.
— Тогда моя функция была просто открывать ключом двери в костел для туристов. Причем это была моя инициатива, мне было интересно находится в том месте. Не могу назвать себя паинькой, но мне были неинтересны занятия некоторых моих местных сверстников: «заливать за воротник» в 17 лет не хотелось. Так вот я открывал двери костела и стоял слушал экскурсоводов, которые приезжали. Но рассказывали они очень мало, и я стал сам изучать историю этих мест. К нам приезжали несколько ксендзов, которые также увлекались историей и могли очень интересно ее рассказать.
А потом как-то так получилось, что я сначала на добровольных началах стал водить экскурсии в Будславе, а потом познакомился с интересными людьми, знаковыми для меня экскурсоводами, и профессия «затянула». Мне было около 18—19 лет. Забегая вперед, скажу, что еще 2 года каждые выходные я абсолютно бесплатно водил экскурсии в Будславе — набирал опыт и практику.
Когда прошел официальную аттестацию в 2007 году, то я стал самым молодым гидом Беларуси — тогда эту профессию нельзя было назвать популярной. Это сейчас молодежи много, повсюду приезжают группы, где гиды — молоденькие ребята и девушки 20-25 лет. В свои 34 я себя чувствую даже немного «стареньким». Но зато по прошествии 15 лет могу сказать, что я «топовый» экскурсовод Беларуси.
«Мне дали по сути Оскар в сфере туризма»
— Так а профильное образование какое-то Вы получали?
— Сначала я закончил Минский автомеханический колледж по специальности «техник-механик по эксплуатации автомобилей». Слесарь, проще говоря. Это был не мой выбор, а родителей. В мои 16 лет они решили, что мне нужна какая-то нормальная профессия и я поступил в колледж. До этого занимался профессионально спортом — академической греблей, и это тоже во многом заслуга родителей. Я с детства занимался плаванием, даже учился в спортивном классе.
Мы жили тогда в Шабанах. Это, конечно, очень «классный» район и для того, чтобы я не торчал на улице, мама меня записала на плавание. Причем я жил в Шабанах, а с 5 класса учился на Тракторном заводе. Метро тогда еще не было, но к 7 утра мне нужно было быть на тренировке. Так вот каждое утро я выезжал с первой сменой работников МАЗа, а возвращался в районе 19-20.00 со второй сменой работников МАЗа. Думаю, это сыграло позитивную роль, потому что многие знакомые ребята с Шабанов закончили не очень хорошо. Я вроде рос с ними, но гулять ходил в соседний двор, где жили мои товарищи-пловцы.
— Примерно с 3 курса колледжа я уже вовсю работал экскурсоводом. После колледжа я поступил на заочное отделение «Экономика управления предприятием» (БНТУ), откуда со второго курса перевелся на Исторический факультет БГУ. Тогда еще так можно было сделать, но мне понадобилось досдать 15 дисциплин. С этим связаны, кстати, тоже очень веселые воспоминания, особенно об экзамене латыни. Для того, чтобы я мог сдать все 15 необходимых дисциплин, мне разрешили походить на пары с другими группами. И вот на паре по латинскому языку по счастливой случайности разбирали молитвы. Преподаватель спросила, кто может перевести молитвы с латыни на русский язык и обратно. И, если с «Отче наш» все с большего справились, то с «Аве Мария» возникли трудности. Я не говорил преподавателю, что я католик, и семинарское прошлое сыграло мне на руку. Ломая комедию, я с легкостью перевел молитву, потому что знал ее наизусть. Затем мне уже пришлось сознаться, что я немного учился в семинарии, но преподаватель все равно поставила мне «автоматом» 9 по экзамену. Кстати, уже потом, на следующую сессию я латынь сдал хуже всех в группе, потому что объективно знал ее не очень хорошо.
А потом меня отчислили с истфака из-за большого количества работы — я вообще не появлялся в универе с 15 декабря по 20 января. А это как раз сессия. Когда я пришел в начале апреля с желанием сдать сессию, мне сказали, что уже не надо — я отчислен. Потом, спустя год, я восстановился и все-таки закончил истфак и не стал останавливаться — закончил еще и магистратуру.
Сейчас у меня есть к тому же официальный диплом, что я лучший гид в конкурсе «Познай Беларусь». По сути это белорусский Оскар в сфере туризма.
«Мной был пройден путь от разнорабочего до владельца нескольких турфирм»
— Как возникла идея сделать агроусадьбу и почему именно такого формата?
— Хотелось бы сразу подчеркнуть некоторые моменты. Я не дауншифтер в классическом понимании — я не уехал на хутор, чтобы оградиться от людей. Я хочу здесь построить бизнес, который будет приносить деньги, хочу показать детям, что деревня может приносить деньги. Когда мне местные говорят, что деревня рушится, то я хочу сказать, что это не так. Сейчас я хочу притянуть в деревню гранты и различные школы, чтобы показать местным, что здесь можно зарабатывать, а городским, что в деревню ехать интересно хотя бы на выходные.
«Фальварак Раскоша» — это мое детище. Идея появилась очень давно, но все как-то не решался сделать агроусадьбу сам. Я боялся стройки и не понимал, как это вообще все организовать. Но жизнь сама меня к этому подтолкнула — быстрей запуститься помог кризис.
В 2015 году я работал заместителем генерального директора компании «Беларустурист», а потом меня пригласили возглавить наше национальное агентство по туризму. Но я отказался, потому что не был готов работать в госструктуре. И вот тогда наступил кризисный момент: я плоховато расстался со своим учредителем турагентства, ушел с «Беларустуриста» и понял, что пора в этой жизни что-то менять. Именно тогда с супругой Валерией мы переехали в деревню, оставив квартиру в Минске.
— Сначала мы купили именно этот один деревенский дом, и было желание его немного отремонтировать, сделать небольшую усадьбу и все. Но, когда начали этим заниматься, отовсюду стали появляться люди, которые помогали. В итоге свой дом я построил практически сам, не имея абсолютно никакого опыта в строительстве. Друзья помогали с кладкой плитки, штукатурили стены, клали крышу. Мой товарищ по гребле очень помог, я вновь стал общаться со своим другом детства, который живет по соседству. В какой-то момент я вновь стал вкладывать силы в себя как в проект, вышел снова работать гидом «в поле», стал развиваться. В итоге агроусадьба — это логичное продолжение этого проекта.
После первого дома мы купили соседский, чтобы его переделать, привезли еще один дом, чтобы сделать из него корчму, купили байдарки (о чем я очень давно мечтал). Моя жена Валерия поначалу немного побаивалась этого масштаба, но теперь понимает, что это развитие. Конечно, во мне говорит и юношеский максимализм. Когда я отцу рассказываю о своих планах: вот здесь я дом построю за 2 года, вот здесь корчму за месяц соберу, отец только улыбается и качает головой.
— Что Вы делаете сейчас, когда туризм, мягко говоря, находится в упадке?
— Сказать, что туризм прям встал, не могу, потому что усадьба сейчас работает. Да, не в том режиме, в котором хотелось бы. До пандемии наш график на апрель-май был расписан буквально на каждый день, но сейчас все отменилось, приезжают лишь отдельные гости. Ни о каких корпоративах речь не идет.
Однако я не унываю. Возможно, это прозвучит пафосно, но я — человек-оркестр, который старается зарабатывать не только с одной работы. Помимо экскурсовода, уже около 8 лет работаю ведущим на свадьбах и мероприятиях. Также я занимаюсь организацией праздников — например, я — один из организаторов исторических фестивалей «Чарка Шкварка», «Путь викингов». Также и Сульские проекты мои.
Бывает, что я банально работаю водителем или разнорабочим на местном производстве панелей для строительства домов. Я не вижу в этом ничего зазорного. За эти годы мной был пройден путь от разнорабочего до владельца нескольких турфирм, в штате которых было 9 туристических автобусов, 40 сотрудников и бесчисленное количество маршрутов. Кстати, когда развивали автобусы, я сам садился за руль и есть отдельные компании, которые приглашают меня водителем автобуса на некоторые маршруты и сейчас. До сих пор я иногда работаю таксистом в Минске. И, кстати, это прикольно, когда я при желании пассажиров рассказываю им о городе на профессиональном, хорошо поставленном языке.
Вот это все — на мой взгляд, отголоски деревни, когда мы подростками работали и грузчиками, и сборщиками яблок, и помощниками комбайнера. И мне за это не стыдно.
Цены и подробно об условиях проживания
Всего в фальварке сдается 2 дома. Деревенский дом состоит из трех комнат, две из которых изолированные. В одной комнате стоит двухспальная кровать и маленькая кроватка для ребенка, во второй — две односпальные кровати. В проходной комнате — две кровати и диван. Дом отапливается печкой. В пристройке есть душ и туалет, также сауна.
— Расскажите подробнее, сколько стоит переночевать в усадьбе «Фальварак Раскоша»?
— У нас стоимость ночевки в деревенском доме стартует от 20 рублей. Но это не аренда всего дома — только одной комнаты. Если весь дом хочет арендовать 1 человек, то для него стоимость будет около 80 рублей в сутки, для семьи из 4 человек — 100 рублей. Но здесь все зависит от количества дней проживания.
Также нашим гостям мы предлагаем трехразовое питание (по желанию) из расчета около 25 рублей с человека в день. Валерия всегда прислушивается к пожеланиям гостей по тому, какая это должна быть еда, какие именно блюда хотелось бы попробовать. Например, мы делаем белорусские драники, толстые и тонкие блины с мачанкой, сырники и другие различные блюда домашней кухни. Все продукты стараемся использовать только местные.
Из развлечений, помимо проживания, мы предлагаем прогулки и сплавы на байдарках, экологические походы на болота, экскурсии по местности (например, в наш знаменитый Будславский костел). Совместно с соседями мы организовываем мастер-классы по вождению трактора, гужевой повозки или варению сыра. Также можно попариться в сауне. В общем, интересный досуг мы организовать можем.
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80 рублей в сутки за дом и домашняя еда. Необычная агроусадьба напомнит вам, как выглядела деревня еще совсем недавно
Усадьба «Фальварак «Раскоша» открыла свои двери для гостей только в начале этого года. Журналист Realt.by, путешествуя по Беларуси, выбрала это место для ночевки...
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