80 рублей в сутки за дом и домашняя еда. Необычная агроусадьба напомнит вам, как выглядела деревня еще совсем недавно

— Был период, когда я стал реже ездить в деревню, но это было связано с профессиональной деятельностью, потому что примерно к 20 годам я очень плотно начал работать экскурсоводом, поэтому лето часто проводил где угодно, только не здесь. Тогда же стал подрабатывать гидом, плюс занимался военно-исторической реконструкцией, ездил на различные фестивали. Помню, даже пропускал по этому поводу традиционные родительские праздники типо Пасхи или Рождества, меняя их на работу. Но как только появились свои дети, отношение к традициям изменилось в корне.

— Как вообще начинают работать экскурсоводом? Для этого надо где-то учиться или проходить мастер-классы у более опытных наставников?

— На самом деле, я и сам не знал, что для этого нужно. Профессия гида для меня была всегда чем-то непонятным. У нас в семье не было гуманитариев, которые чего-то добились: ни писателей, ни художников. Все выбирали обычные, рабоче-крестьянские профессии. Мой папа, например, прошел интересный путь от обычных шабашек до владельца бизнеса по продаже бытовой техники. Он был обычным парнем из деревни, для него профессия гида или сфера туризма — это вообще что-то странное.

Когда я сказал, чем хочу заниматься, конечно, ощущалось давление и волнения родителей. Особенно, когда у меня была первая экскурсия в октябре, а следующая — в апреле. Тогда родители мне говорили: ну, иди хоть грузчиком подработай или разнорабочим каким на стройку. Я послушался и пошел устраиваться работать грузчиком на склад, но просто не прошел второе собеседование.

— Стоп. Второе собеседование на грузчика?

— Да, тогда на работу принимали сложнее. Но и справедливости ради надо сказать, что это была работа «старшего грузчика, кладовщика». Меня, кстати, не взяли, видимо, потому что понимали, что я могу рассказывать, куда таскать, но никак не таскать сам.

— И Вы вернулись к работе экскурсоводом? С чего начинался этот путь?

— Мой путь экскурсовода начался с нашего Будславского костела бернардинцев. Я не могу назвать себя религиозным человеком, но какое-то время всерьез думал о том, чтобы поступать в семинарию. Когда я попал во всю эту «костельную движуху», то понял, что это не просто ребята, которые лбом бьются в пол. Это нормальная молодежь, адекватные священники. Это в принципе такие же люди, которые просто выбрали немного другой путь. Мне это понравилось, и я стал ходить в костел чаще. Этот период как раз совпал с подъемом туризма в Беларуси и люди стали приезжать в наш костел.