Госзастройщик предлагает принять участие в конкурсе на право заключения договора создания объекта долевого строительства на строительство торгового помещения по ул. М. Богдановича, 132. Это помещение без перегородок общей площадью 7471,3 кв.м.

Торговое помещение расположено на первых двух этажах жилой высотки. Центральный вход/выход организован через центральную лестницу с ул. М. Богдановича. Дополнительно имеется вход со стороны дворовой территории, расположенной на эксплуатируемой кровли здания. Соединение между этажами — через лестничный холл: 4 боковые лестницы и 2 эскалатора. В здании предусмотрены 2 грузопассажирских лифта. Имеется помещение охраны. Наружный фасад здания выполнен из стекла и вентилируемого фасада из керамогранитной плитки.

Внутренняя отделка: полы из плитки керамогранит (торговые помещения, места общего пользования, лестничные марши), стены — покраска, потолки — без отделки, санузлы — плитка керамическая.

В здании смонтированы системы дымоудаления, пожаротушения, пожарной сигнализации, приточно-вытяжная вентиляция, выполнена внутренняя электропроводка. Имеются собственная электрощитовая и теплоузел.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — август 2020 года.