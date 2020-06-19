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«Однушки» от $61,5 тысячи, «трешки» — от $113 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир
19.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» опубликованы изменения в проектную декларацию от 28.02.2020 года по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова. Сейчас ан продажу выставлены 38 квартир, стоимость «квадрата» которых начинается от $1350.
«Многофункциональный общественный комплекс в квартале ул. Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова», или МФК «Фарфоровый», состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры. Застройщиком выступает строительная компания СООО «ИНФОРЕАЛТ».
Для заключения договоров долевого строительства приглашаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас застройщик выставил на продажу еще 38 квартир:
При этом в декларации указано, что
Напомним, в мае застройщик предлагал
На земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка
Шесть секций первого жилого дома комплекса
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«Однушки» от $61,5 тысячи, «трешки» — от $113 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир
В газете «Минский курьер» опубликованы изменения в проектную декларацию от 28.02.2020 года по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В....
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