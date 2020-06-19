«Однушки» от $61,5 тысячи, «трешки» — от $113 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир

«Многофункциональный общественный комплекс в квартале ул. Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова», или МФК «Фарфоровый», состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры. Застройщиком выступает строительная компания СООО «ИНФОРЕАЛТ».

Для заключения договоров долевого строительства приглашаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас застройщик выставил на продажу еще 38 квартир:

15 однокомнатных квартир общей площадью от 43,95 кв.м до 47,89 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1400 — $ 1600

15 двухкомнатных квартир общей площадью от 50,77 кв.м до 68,02 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1400 — $ 1600

6 трехкомнатных квартир общей площадью от 83,75 кв.м до 89,62 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1350 — $ 1600

2 четырехкомнатные квартиры общей площадью от 103,27 кв.м до 103,45 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1350 — $ 1600.