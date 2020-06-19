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«Однушки» от $61,5 тысячи, «трешки» — от $113 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир

19.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Минский курьер» опубликованы изменения в проектную декларацию от 28.02.2020 года по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова. Сейчас ан продажу выставлены 38 квартир, стоимость «квадрата» которых начинается от $1350.

«Однушки» от ,5 тысячи, «трешки» — от 3 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир
Фото: апрель 2020 года

«Многофункциональный общественный комплекс в квартале ул. Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова», или МФК «Фарфоровый», состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры. Застройщиком выступает строительная компания СООО «ИНФОРЕАЛТ». 

Для заключения договоров долевого строительства приглашаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас застройщик выставил на продажу еще 38 квартир: 

  • 15 однокомнатных квартир общей площадью от 43,95 кв.м до 47,89 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1400 — $ 1600
  • 15 двухкомнатных квартир общей площадью от 50,77 кв.м до 68,02 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1400 — $ 1600
  • 6 трехкомнатных квартир общей площадью от 83,75 кв.м до 89,62 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1350 — $ 1600
  • 2 четырехкомнатные квартиры общей площадью от 103,27 кв.м до 103,45 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1350 — $ 1600.

При этом в декларации указано, что купить квартиру в новостройке можно с учетом регулирования стоимости квадратного метра, которая зависит от общей площади, этажа размещения типа планировки объекта продажи.


«Однушки» от ,5 тысячи, «трешки» — от 3 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир

Напомним, в мае застройщик предлагал 59 квартир в новостройке, и стоимость «квадрата» стартовала от $ 1350. 

На земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядела так.

Шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно, а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами.


«Однушки» от ,5 тысячи, «трешки» — от 3 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» выставлены на продажу еще 38 квартир

 
 
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В газете «Минский курьер» опубликованы изменения в проектную декларацию от 28.02.2020 года по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В....
 
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