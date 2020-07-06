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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1323 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и сейчас равен 71 $/м2. Это минимальное значение за 34 недели.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 889 $/м2 (+0.7%), Молодечно — 737 $/м2 (-0.8%), Жодино — 733 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 582 $/м2 (-0.5%).
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За неделю, с 29 июня по 6 июля 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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