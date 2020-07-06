﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1394 $/м2. Текущее значение является самым низким за последние 30 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1323 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и сейчас равен 71 $/м2. Это минимальное значение за 34 недели.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

Новые продавцы по-прежнему выходят на рынок с более низкими ценами, но разница сокращается. Средняя цена объектов, которые вышли на рынок на прошлой неделе, была всего на 20 $/м2 ниже, чем у ранее размещенных объявлений. Два месяца назад разрыв составлял без малого 100 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

Предложение квартир на минувшей неделе сократилось довольно ощутимо. По всей видимости, сказалась сокращенная рабочая неделя. Общее число выставленных на продажу объектов снизилось на 3.1%. Наиболее заметным отток объектов был в сегменте 1-комнатных квартир, которых стало меньше на 4.2%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

Отрицательная ценовая динамика прослеживалась у всех типов квартир. По итогам последнего месяца сильнее всего «просел» средний уровень цен на 1-комнатные квартиры (-0.9%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

Среди районов города преобладало снижение цен в диапазоне от 0.1% до 0.5%. В Советском районе рост цен составил 0.6%, в Центральном – внушительные 3.2%. Такое стремительное повышение обусловлено резким сокращением предложения в районе на минувшей неделе.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

Средний уровень цен остался неизменным в каждом четвёртом микрорайоне, в остальных преобладало снижение цен. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 809 $/м2 (-0.2%), Витебск — 630 $/м2 (-0.3%), Гомель — 636 $/м2 (-0.3%), Гродно — 737 $/м2 (+0.3%), Могилев — 648 $/м2 (-0.1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 889 $/м2 (+0.7%), Молодечно — 737 $/м2 (-0.8%), Жодино — 733 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 582 $/м2 (-0.5%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 29 июня по 6 июля 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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