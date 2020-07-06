Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 июня - 6 июля 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1394 $/м2. Текущее значение является самым низким за последние 30 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1323 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и сейчас равен 71 $/м2. Это минимальное значение за 34 недели.