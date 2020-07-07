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В Житковичском лесхозе готовятся к запуску пеллетного завода

07.07.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Строительство завода по производству топливных гранул в Житковичском лесхозе вышло на финальную стадию. Сегодня специалисты уже занимаются холодным пуском. Ожидается, что первые пеллеты начнут выпускать в ближайшие дни. Мощность завода около 1800 тонн продукции в месяц. Весь товар экспортоориентирован. Новый завод - это не только валютная выручка для предприятия, еще и новые рабочие места. Трудоустроено 11 человек. Кроме того, завод поможет избавиться от отходов лесопиления, а также неликвидной древесины.

Отметим, по поручению Главы государства в стране построены 6 таких заводов. 4 приступили к выпуску продукции. Сколько пеллетные производства принесут валютной выручки стране и когда предприятия заработают на полную мощность, разберемся в очередной серии проекта АТН "На контроле Президента" в эту среду сразу после "Панорамы".

 
 
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Строительство завода по производству топливных гранул в Житковичском лесхозе вышло на финальную стадию. Сегодня специалисты уже занимаются холодным пуском....
 
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