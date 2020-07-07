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Большие «двушки» от $1150 за кв.м. «ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус»
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Датч Стар» внес изменения в
Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них –
Изменения коснулись проектной декларации по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой (№1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского; III очередь строительства). Согласно скорректированным условиям, застройщик предложил дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 21 квартиры:
Напомним,
К слову, в феврале 2020 года застройщик продавал однокомнатные квартиры в новостройке от
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Большие «двушки» от $1150 за кв.м. «ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус»
«Датч Стар» внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». 7 июля соответствующую информацию опубликовали в газете...
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