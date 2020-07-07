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Большие «двушки» от $1150 за кв.м. «ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус»

08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Датч Стар» внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». 7 июля соответствующую информацию опубликовали в газете «Звязда». Изменения коснулись двухкомнатных квартир, стоимость "однушек" не изменилась. 

Большие «двушки» от 50 за кв.м. «ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус»

Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них – двухуровневые. Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой. В новостройке предусмотрен подземный паркинг, цены машиномест – от $ 8300 до $ 15.500.

Изменения коснулись проектной декларации по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой (№1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского; III очередь строительства). Согласно скорректированным условиям, застройщик предложил дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 21 квартиры:

  • 10 однокомнатных квартир площадью от 40 до 67 кв.м от $1200 до $1400 за «квадрат»;
  • 6 двухкомнатных квартир площадью от 84 до 93 кв.м от $1080 до $1180 за «квадрат»;
  • 5 двухкомнатных квартир площадью от 93 кв.м от $1150 до $1180 за «квадрат» с машиноместом в доме с подземной гараж-стоянкой.

Напомним, в апреле «Датч Стар» приглашал дольщиков к строительству однокомнатных и двухкомнатных квартир. Судя по измененной проектной декларации, корректировки коснулись только «двушек». Из нового – в продаже появились большие «двушки» (от 93 кв.м), а также скорректирована верхняя граница цен на двухкомнатные квартиры от 84 до 93 кв.м (в апреле цены не превышали $1150 за «квадрат», сегодня достигают $1180). Отметим, что цены квартир зависят от площади, этажа и условия оплаты строящегося жилого помещения.

К слову, в феврале 2020 года застройщик продавал однокомнатные квартиры в новостройке от $ 1390 до $ 1470.

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Теги: Минск
 
 
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«Датч Стар» внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». 7 июля соответствующую информацию опубликовали в газете...
 
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