Большие «двушки» от $1150 за кв.м. «ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус»

Источник материала: realt.by

«Датч Стар» внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». 7 июля соответствующую информацию опубликовали в газете «Звязда». Изменения коснулись двухкомнатных квартир, стоимость "однушек" не изменилась.

Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них – двухуровневые . Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой. В новостройке предусмотрен подземный паркинг, цены машиномест – от $ 8300 до $ 15.500.

Изменения коснулись проектной декларации по «Многоквартирному жилому дому с подземной гараж-стоянкой (№1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского; III очередь строительства). Согласно скорректированным условиям, застройщик предложил дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 21 квартиры:

10 однокомнатных квартир площадью от 40 до 67 кв.м — от $1200 до $1400 за «квадрат»;

6 двухкомнатных квартир площадью от 84 до 93 кв.м — от $1080 до $1180 за «квадрат»;

5 двухкомнатных квартир площадью от 93 кв.м от $1150 до $1180 за «квадрат» с машиноместом в доме с подземной гараж-стоянкой.

Напомним, в апреле «Датч Стар» приглашал дольщиков к строительству однокомнатных и двухкомнатных квартир. Судя по измененной проектной декларации, корректировки коснулись только «двушек». Из нового – в продаже появились большие «двушки» (от 93 кв.м), а также скорректирована верхняя граница цен на двухкомнатные квартиры от 84 до 93 кв.м (в апреле цены не превышали $1150 за «квадрат», сегодня достигают $1180). Отметим, что цены квартир зависят от площади, этажа и условия оплаты строящегося жилого помещения.

К слову, в феврале 2020 года застройщик продавал однокомнатные квартиры в новостройке от $ 1390 до $ 1470 .

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