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Участок в Фаниполе продан с молотка за $16 тысяч. Итоги аукциона

10.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участок в Фаниполе продан с молотка за тысяч. Итоги аукциона

Четыре человека претендовали на участок в Фаниполе. Он насчитывает 5 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 18.863 рубля. Лот продан с молотка за 40.436 рублей, или 16.618 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Шесть участков предложил на торги Боровской сельсовет. Больше всего заявок – 4 - подали на лот №3. Участок расположен в д. Пеняка, насчитывает 11 соток, имеет электричество. При начальной цене 5.000 рублей лот реализован за 15.100 рублей, или 6.205 долларов США.

Самый дорогой участок в этом сельсовете был выставлен на аукцион за 10.000 рублей. Он находится в д. Старая Рудица, насчитывает 15 соток и оснащен электричеством и газом. За него боролись три человека. Лот продан с молотка за 19.487 рублей, или 8.008 долларов США.

Демидовичский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Самое большое количество заявок – 6 – было подано на земельный надел в д. Фрунзе. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был оценен в 6.600 рублей. Он ушел с молотка за 25.063 рубля, или 10.300 долларов США.

Пять участков предложил на аукцион Дзержинский сельсовет. Четыре человека претендовали на один из участков в д. Дягильно. Он насчитывает 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ. При начальной цене 15.000 рублей лот реализован за 36.603 рубля, или 15.043 доллара США.

Путчинский сельсовет выставлял на аукцион 10 участков. На половину из них заявок не поступило. Однако на надел в аг. Волма было подано 8 заявлений. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на торги за 7.100 рублей. Он реализован на аукционе за 32.000 рублей, или 13.151 доллар США.

Шесть участков предложил на аукцион  Станьковский сельсовет. Торги прошли только по одному в д. Крылово.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена продажиучастка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Боровской с/с, д.Андриевщина

9,7

3

-

4.500

11.672

4.797

2

Боровской с/с, д. Вишневка

14,7

-

электричество

5.000

-

-

3

Боровской с/с, д. Пеняка

11,1

4

электричество

5.000

15.100

6.205

4

Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А

12,0

-

электричество, водопровод

1.800

-

-

5

Боровской с/с, д. Старая Рудица

15,0

3

электричество, газ

10.000

19.487

8.008

6

Боровской с/с, д. Старинки

15,0

2

электричество, водопровод

4.500

11.672

4.797

7

Демидовичский с/с, д. Демидовичи, ул. Центральная, 30А

14,5

1

электричество, газ

3.400

3.570

1.467

8

Демидовичский с/с, д. Каверляны

15,0

1

электричество, газ, водопровод

3.765

3.953

1.624

9

Демидовичский с/с, д. Пионино

15,0

3

электричество, газ, водопровод

4.800

9.354

3.844

10

Демидовичский с/с, д. Фрунзе

14,9

6

электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линии связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0150 га)

6.600

25.063

10.300

11

Дзержинский с/с, д. Бобровка

14,9

-

электричество

6.700

-

-

12

Дзержинский с/с, д. Дягильно

14,0

2

электричество, газ

25.000

36.603

15.043

13

Дзержинский с/с, д. Дягильно

15,0

4

электричество, газ

15.000

19.965

8.205

14

Дзержинский с/с, д. Юпитер

15,0

1

электричество

10.000

10.500

4.315

15

Дзержинский с/с, д. Юпитер

15,0

1

электричество

10.000

10.500

4.315

16

Путчинский с/с, д. Вертники

13,7

-

электричество

7.200

-

-

17

Путчинский с/с, аг. Волма

15,0

8

электричество, газ, водопровод

7.100

32.000

13.151

18

Путчинский с/с, д. Волмечка

19,0

-

электричество

6.000

-

-

19

Путчинский с/с, д. Гарутишки

15,0

-

электричество

7.500

-

-

20

Путчинский с/с, д. Нарейки

15,0

5

электричество

7.200

25.600

10.521

21

Путчинский с/с, д. Падеричи

17,0

-

электричество

2.800

-

-

22

Путчинский с/с, д. Перетятки

10,6

-

электричество

3.000

-

-

23

Путчинский с/с, д. Садовщина, ул. Центральная

13,8

-

электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0276 га)

3.500

-

-

24

Путчинский с/с, д. Саковичи

24,5

2

электричество

7.120

11.500

4.726

25

Путчинский с/с, д. Юхновичи

 

 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Из 32 лотов торги прошли по 13. На 7 участков было подано по...
 
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