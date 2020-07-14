ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тихановская: Сережа, я тебя очень люблю. Я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил

14.07.2020 14:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты. На ступеньках ЦИК она поблагодарила людей и обратилась к мужу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тихановская не исключила, что в ее кампании могут быть изменения в связи с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

— Я благодарю тех, кто собирал подписи. Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами, — сказала Светлана Тихановская.

Она также обратилась к мужу.

— Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил, — сказала кандидат в президенты.

— Я верю, что он не сломается, — добавила она, обращаясь к журналистам.

На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, Тихановская с иронией ответила:

— По нашему законодательству у кандидата нет никакой особой защиты. Я в такой же «безопасности» (показала она жестом кавычки), как все остальные.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Я благодарю тех, кто собирал подписи. Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами, -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Черечень: Справедливые выборы в нашей стране невозможны, но мы должны объединиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика