Тихановская: Сережа, я тебя очень люблю. Я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил

Источник материала: Tut.by

14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты. На ступеньках ЦИК она поблагодарила людей и обратилась к мужу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тихановская не исключила, что в ее кампании могут быть изменения в связи с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

— Я благодарю тех, кто собирал подписи. Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами, — сказала Светлана Тихановская.

Она также обратилась к мужу.

— Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил, — сказала кандидат в президенты.

— Я верю, что он не сломается, — добавила она, обращаясь к журналистам.

На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, Тихановская с иронией ответила:

— По нашему законодательству у кандидата нет никакой особой защиты. Я в такой же «безопасности» (показала она жестом кавычки), как все остальные.