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Тихановская: Сережа, я тебя очень люблю. Я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил
14.07.2020 14:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты. На ступеньках ЦИК она поблагодарила людей и обратилась к мужу.
Тихановская не исключила, что в ее кампании могут быть изменения в связи с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
— Я благодарю тех, кто собирал подписи. Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами, — сказала Светлана Тихановская.
Она также обратилась к мужу.
— Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил, — сказала кандидат в президенты.
— Я верю, что он не сломается, — добавила она, обращаясь к журналистам.
На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности, Тихановская с иронией ответила:
— По нашему законодательству у кандидата нет никакой особой защиты. Я в такой же «безопасности» (показала она жестом кавычки), как все остальные.
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- Я благодарю тех, кто собирал подписи. Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами, -...
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