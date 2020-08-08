ЦИК заявил, что явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%

Источник материала: Tut.by

Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, об этом говорится в отчете Центризбиркома.

За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

Брестская область — 30,11%

Витебская область — 30,86%

Гомельская область — 42,72%

Гродненская область — 30,02%

Минская область — 29,09%

Могилевская область — 37,88%

Минск — 26,45%

Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.

Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4−8 августа.

Основной день голосования назначен на 9 августа.