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ЦИК заявил, что явка за четыре дня досрочного голосования достигла 32,24%
08.08.2020 09:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, об этом говорится в
За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается
Тем временем инициатива «Честные люди» говорят
Основной день голосования назначен на 9 августа.
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За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в Минске.
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