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"Беларус 35-22" - флагман модельного ряда завода МТЗ

08.08.2020 21:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Помогает работать в полях нашим аграриям  современная техника. Например, самый мощный серийный трактор "Беларус 35-22"  уже давно стал флагманом модельного ряда  Минского тракторного завода. 

 Надежный и неприхотливый, сегодня он трудится не только в полях, но и на промышленных, а также строительных площадках. Соотношение "цена - качество" самого мощного "Беларуса" вывело машину в мировой топ производителей сельхозтехники. 

 
 
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Помогает работать в полях нашим аграриям  современная техника. Например, самый мощный серийный трактор "Беларус 35-22"  уже давно стал флагманом модельного ряда ...
 
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