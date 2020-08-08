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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Беларус 35-22" - флагман модельного ряда завода МТЗ Помогает работать в полях нашим аграриям современная техника. Например, самый мощный серийный трактор "Беларус 35-22" уже давно стал флагманом модельного ряда ...

Помогает работать в полях нашим аграриям современная техника. Например, самый мощный серийный трактор "Беларус 35-22" уже давно стал флагманом модельного ряда Минского тракторного завода.Надежный и неприхотливый, сегодня он трудится не только в полях, но и на промышленных, а также строительных площадках. Соотношение "цена - качество" самого мощного "Беларуса" вывело машину в мировой топ производителей сельхозтехники.