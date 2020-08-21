На госТВ говорят о программе «оппозиционного штаба». Оппозиция отвечает: «Ее нет»

Источник материала: Tut.by

Несколько дней государственное телевидение рассказывает своим зрителям о некой «программе оппозиционного штаба», где предусмотрен практически полный разрыв дружеских отношений с Россией, «ползучий запрет русского языка» и новый контрольный орган над госСМИ. Разбираемся, что это за программа и какой «оппозиционный штаб» ее мог разработать.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

О какой программе говорят на госТВ?

О программе «оппозиционного штаба», в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года говорил Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

18 августа пресс-служба президента разместила в телеграм-канале «Пул Первого» видео, где он озвучивает пункты из этой программы. В частности, звучало намерение о выходе из всех интеграционных организаций, где доминирует Россия, и возврат пограничного контроля на границе Беларуси и России, а также выход из ОДКБ и закрытие российских военных баз. Далее звучали пункты про запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры, освобождение СМИ от государственного контроля и передача их под контроль координационного совета, запрет трансляции российских телеканалов и допуск в эфир телеканалов других соседних стран, «ползучий запрет русского языка».

Позже о программе стали регулярно говорить на государственном телевидении, указывая, какими последствиями чревата для страны ее реализация. Например, в новостях телеканала «Беларусь 1» 20 августа задались вопросом «Что белорусам предлагает альтернативная сторона?». В сюжете говорится о том, какие барьеры и сложности принесет Беларуси реализация такой программы.

По словам ведущего, «программа так называемого оппозиционного штаба» подразумевает выход из Союзного государства, ЕАЭС и других интеграционных организаций, где доминирует Россия. «Впереди увольнения и даже вероятное закрытие производств», — комментирует такое развитие корреспондент. Это «означает обнуление всех равных возможностей для белорусов в России. Не выйдет получить там бесплатное образование, услуги здравоохранения и находиться там мы будем на правах иностранцев», — звучит в эфире.

В другом сюжете того же телеканала, уже за 21 августа, говорится, что эту программу якобы предлагает Координационный штаб оппозиции. «Появившись в интернете, она тут же исчезла, а сами авторы стали всячески открещиваться от заявленных целей», — говорит ведущий.

Что за «оппозиционный штаб» и какая у него программа?

Большинство кандидатов в президенты после выборов ведут политическую и общественную жизнь не так масштабно, как в предвыборный период. Но достаточно активную деятельность продолжила команда Светланы Тихановской. Экс-кандидат инициировала создание Координационного совета «для обеспечения трансфера власти».

Можно сделать вывод, что под «оппозиционным штабом» на телевидении подразумевается именно окружение Тихановской либо созданный после выборов Координационный совет.

Однако в ответ на озвученную Александром Лукашенко на совещании с членами Совбеза программу представители Координационного совета заявляли , что не знают, о какой именно программе он говорил.

В документах Координационного совета не упоминаются озвученные на госТВ пункты. В регламенте говорится , что КС создан «с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании Конституции». А в резолюции КС указано , что он «не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса». Об этом же говорила представитель КС Мария Колесникова.

Член Координационного совета юрист Максим Знак на одной из пресс-конференций также указывал , что у совета нет никакой политической программы.

На вопрос TUT.BY о наличии названных в госСМИ пунктов в каких-либо документах или в предвыборной программе экс-кандидата Тихановской ее доверенное лицо Николай Козлов ответил отрицательно.

— Вы нигде не найдете эту программу, потому что ее просто нет. Это ложь от первого до последнего слова, — говорит Козлов. Он указывает на то, что в программе кандидата также не звучали подобные посылы.

В своей предвыборной программе Тихановская ставила главной целью «честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов», которые намеревалась провести в течение шести месяцев. Кроме этого в нее включены такие пункты, как назначение референдума с предложением вернуться к варианту Конституции 1994 года, восстановление «законности в сфере уголовного и административного судопроизводства», назначение новых генпрокурора и главы Верховного суда. Беларусь «будет дружить со всеми, но только в интересах нашей собственной страны», заявлялось в программе.