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На госТВ говорят о программе «оппозиционного штаба». Оппозиция отвечает: «Ее нет»
21.08.2020 16:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько дней государственное телевидение рассказывает своим зрителям о некой «программе оппозиционного штаба», где предусмотрен практически полный разрыв дружеских отношений с Россией, «ползучий запрет русского языка» и новый контрольный орган над госСМИ. Разбираемся, что это за программа и какой «оппозиционный штаб» ее мог разработать.
О какой программе говорят на госТВ?
О программе «оппозиционного штаба», в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года
18 августа пресс-служба президента разместила в телеграм-канале «Пул Первого» видео, где он озвучивает пункты из этой программы. В частности, звучало намерение о выходе из всех интеграционных организаций, где доминирует Россия, и возврат пограничного контроля на границе Беларуси и России, а также выход из ОДКБ и закрытие российских военных баз. Далее звучали пункты про запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры, освобождение СМИ от государственного контроля и передача их под контроль координационного совета, запрет трансляции российских телеканалов и допуск в эфир телеканалов других соседних стран, «ползучий запрет русского языка».
Позже о программе стали регулярно говорить на государственном телевидении, указывая, какими последствиями чревата для страны ее реализация. Например, в новостях телеканала «Беларусь 1» 20 августа
По словам ведущего, «программа так называемого оппозиционного штаба» подразумевает выход из Союзного государства, ЕАЭС и других интеграционных организаций, где доминирует Россия. «Впереди увольнения и даже вероятное закрытие производств», — комментирует такое развитие корреспондент. Это «означает обнуление всех равных возможностей для белорусов в России. Не выйдет получить там бесплатное образование, услуги здравоохранения и находиться там мы будем на правах иностранцев», — звучит в эфире.
В другом сюжете того же телеканала, уже за 21 августа, говорится, что эту программу якобы предлагает Координационный штаб оппозиции. «Появившись в интернете, она тут же исчезла, а сами авторы стали всячески открещиваться от заявленных целей», —
Что за «оппозиционный штаб» и какая у него программа?
Большинство кандидатов в президенты после выборов ведут политическую и общественную жизнь не так масштабно, как в предвыборный период. Но достаточно активную деятельность продолжила команда Светланы Тихановской. Экс-кандидат инициировала создание Координационного совета «для обеспечения трансфера власти».
Можно сделать вывод, что под «оппозиционным штабом» на телевидении подразумевается именно окружение Тихановской либо созданный после выборов Координационный совет.
Однако в ответ на озвученную Александром Лукашенко на совещании с членами Совбеза программу представители Координационного совета
В документах Координационного совета не упоминаются озвученные на госТВ пункты. В регламенте
Член Координационного совета юрист Максим Знак на одной из пресс-конференций также
На вопрос TUT.BY о наличии названных в госСМИ пунктов в каких-либо документах или в предвыборной программе экс-кандидата Тихановской ее доверенное лицо Николай Козлов ответил отрицательно.
— Вы нигде не найдете эту программу, потому что ее просто нет. Это ложь от первого до последнего слова, — говорит Козлов. Он указывает на то, что в программе кандидата также не звучали подобные посылы.
В своей предвыборной
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Разбираемся, о какой программе говорят на ТВ и кто ее разработал
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